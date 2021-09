Aries es el primer signo zodiacal (para los nacidos entre el 21 de marzo y 19 de abril), y como “primero” de la lista tiene también una personalidad líder y enérgica. No le gusta perder y tratará con todas sus fuerzas de conseguir todo lo que se proponga, según la astrología.

Los principales rasgos característicos de las “cabritas” del horóscopo es que son muy valientes, atrevidos, enérgicos y suelen llevar la iniciativa en todo lo que hacen, ya que tienen una gran seguridad y autoconfianza en sí mismos. Cuando creen en algo van a por ello al cien por cien en todos los ámbitos de su vida, así lo afirma el Zodiaco.

Una de las características más distintivas de un Aries es que odia recibir órdenes: siempre preferirá darlas y estar a la cabeza de todos los proyectos. Esto también tiene su lado malo, y es que no suelen dar su brazo a torcer, son irremediablemente tercos y les cuesta un poco más que a otro signo admitir sus errores. Esto hará que sea muy difícil hacerles ver opiniones diferentes cuando se sienten ofendidos o atacados (algo que puede ser habitual en momentos difíciles). Sin embargo, esto no tiene su lado “negativo”, cuando un Aries se propone dar el callo por un buen propósito lo hace de principio a fin y no será de extrañar que se enrolen en todo tipo de proyectos benéficos y humanitarios en momentos de crisis.

Aries en el amor

Como en todo, Aries vive el amor al límite y no siempre con la cabeza del “todo fría”, por lo que pueden equivocarse o no ser del todo fieles, sobre todo en sus primeras relaciones. A un Aries le costará mucho encontrar a alguien que esté a “su nivel” de liderazgo, o eso creen, pues ponen mucha exigencia en sus amistades y parejas. Sin embargo, una vez que se enamoran lo dan todo por la otra persona (así como con sus amigos) y son extremadamente entregados, dedicados y protectores con los suyos.

Aries en el trabajo

Las personas bajo el signo de Aries suelen destacar en trabajos donde se requiera un bagaje intelectual alto y donde se marquen grandes objetivos. Son buenos creativos, les encanta lanzar ideas con las que se entusiasman rápidamente y, aunque suelan discutir por su carácter en el trabajo en equipo, este rasgo de su personalidad suele servir a sus compañeros para optimizar las labores con sus propuestas repentinas.

La mejor forma de que un Aries lo pueda dar todo en el campo académico y laboral es ayudándole a autocontrolarse y ser disciplinado, ya que en ocasiones confían demasiado en su capacidad y se les olvida que la constancia es la mejor arma para alcanzar sus metas.

Debido a su personalidad valiente, decidida, tenaz y competitiva, los Aries suelen destacar en profesiones relacionadas con el atletismo y el deporte, la medicina, el ejército y también son

Los Aries son excelentes atletas, escaladores, médicos, exploradores, soldados, pilotos. También son buenos líderes tanto en la empresa como en la política.

Signos del Zodiaco

También puedes conocer cómo son el resto de signos zodiacales: