Los nacidos bajo el signo zodiacal de Cáncer (21 de junio al 22 de julio) son muy protectores y cariñosos con los demás, aunque en un principio pongan distancias. Los pertenecientes a este horóscopo son especialmente selectivos con las personas que les rodean y aquellas que eligen cuidar. Entre los rasgos de su personalidad destacan que son tremendamente familiares, aunque tímidos, pueden llegar a ser muy introvertidos y se entregan solo cuando están muy seguros a los demás. A pesar de que se guardan mucho para sí, disfrutan de las fiestas y los eventos sociales y les gusta mucho vivir distintos romances, según la astrología.

Son cambiantes, debido a su sensibilidad y a que no gestionan tan bien sus emociones como otros signos: auto compasivos, viven en un desorden mental continuo y tienden al mal humor. El Zodiaco dice que no les cuesta cambiar de opiniones sobre las personas, cambiar lealtades hacia otros o de objetivos profesionales. A pesar de esto, no asumen muy bien los fracasos y ante situaciones conflictivas suelen tomar las peores decisiones, por lo que necesitan de la comprensión de signos mucho más empáticos a su lado, que comprendan que no lo hacen con maldad, sino porque pueden ser un caos en potencia cuando las cosas se ponen negras.

Cáncer en el amor

Aunque son excelentes amantes a corto tiempo, su personalidad cambiante les hace ser conflictivos a largo plazo. No se caracterizan por ser el signo más fiel ni el más leal y tienden al conflicto en el campo romántico. Sin embargo, su excelente memoria y su afán por cuidar de aquellos que tienen cerca les convierten en personas muy detallistas, que recuerdan con facilidad los momentos y acontecimientos vividos. Si algo no toleran las personas nacidas bajo el signo Cáncer es que les lleven la contraria en un asunto importante, son muy tozudos y deben aprender a admitir que se han equivocado, pues son capaces de no salir de malas situaciones con personas muy queridas debido a su testarudez.

Cáncer y el trabajo

En el trabajo pueden triunfar en cualquier tipo de profesión y actividad, debido a su carácter competitivo, auto exigente y perfeccionista. Cualquier tipo de oficio o trabajo que requiera de constancia y dedicación está hecho para las personas nacidas bajo el signo cáncer, sobre todo aquellas que tienen que ver con el dinamismo y la creatividad. El periodismo y la política, son campos donde se suelen mover con facilidad. También pueden ser excelentes escritores y la facilidad de trato con las personas también les hace buenos trabajadores públicos.

