Virgo es uno de los signos zodiacales más prácticos, meticulosos y trabajadores de todo el horóscopo. Modestos e inteligentes, destacan por lo ordenados que son en el trabajo, los estudios y el día a día. Son muy fiables y no tienen ninguna maldad, aunque su pragmatismo les puede hacer parecer fríos de puertas para afuera, son muy sensibles y cariñosos. No obstante, dentro de su personalidad, son objetivos y no se minusvaloran nunca frente a nadie, lo que puede hacer que sean duros con los demás (pero solo cuando es necesario). Les encanta ayudar y siempre elegirán actividades que impliquen echar una mano a otros. Eso dice de ellos la astrología.

Necesitan armonía a su alrededor para poder funcionar correctamente, lo mismo le ocurre con las personas: serán más felices si se rodean de gente trabajadora, eficiente y constante, pues les harán sentir seguros. No faltan en la vida de un Virgo las situaciones en las que se sienten impotentes o solos por ser los únicos que dan el callo en un grupo de trabajo, entre amigos o hasta incluso en las relaciones amorosas: con el tiempo aprenderán a decir “no” a muchas cosas y a quedarse donde le valoran.

Su constancia y su lealtad hacen que les dé mucho miedo dar rienda suelta a sus sentimientos con otras personas, pues tienden a salir heridos de muchas relaciones con signos menos constantes o transparentes. Prefieren ser reservados al principio y “curarse en salud” con el resto de personas.

Virgo en el amor

Su constancia y el cariño con el que tratan a los demás los hacen buenas parejas a largo plazo. No son muy apasionados ni se lanzan a por todas desde un principio, pues tratan de controlar la situación y, sobre todo, asegurarse de que no van a hacerles daño. Muy profundos y para nada superficiales, las personas Virgo prefieren a alguien disciplinado, conservador y comprometido con el día a día, en lugar de ir enlazando aventura tras aventura.

Virgo en el trabajo

Virgo no siempre sirve para mandar, sin embargo se desenvolverá como pez en el agua en profesiones que requieran de gran dedicación pero que no sean expresamente competitivas. Tienen gran habilidad para todas las artes y un gran don para enseñar, por lo que suelen ser grandes profesores y maestros. Su dedicación por el orden les hace ser también buenos contables, investigadores (científicos pero también académicos de cualquier otra rama) y administrativos. Su gusto por el equilibrio y la armonía estética les hace ser diseñadores, arquitectos y modistas excelentes.

