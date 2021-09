"Muchas mujeres dejan los videojuegos 'online' por el acoso que sufren"

"Aspectos no permitidos para las mujeres en los videojuegos: ser fea, ser gorda, ser un monstruo horripilante, ser racializada, ser vieja". Así se despacha Laura A. en su cuenta de Instagram @Feminismoen8bits, donde habla acerca de cómo los videojuegos siguen reproduciendo estereotipos machistas, sobre la falta de personajes femeninos protagonistas en la historia, el acoso que sufren las mujeres en los juegos online a través del chat de voz, o la falsa creencia, que todavía persiste, de que a las niñas no les interesa jugar a videojuegos.

Aunque reconoce que está cambiando, explica que "las mujeres seguimos sin tener un protagonismo real en las historias". "Se siguen perpetuando estereotipos como el de la mujer que tiene que ser salvada, guapa, enamoradiza, servicial". Critica también que, para algunas franquicias, ser mujer es una personalidad. "En Final Fantasy, por ejemplo, se han construido mucho los personajes masculinos, que también reproducen estereotipos pero hay variedad; el hombre rudo, el guerrero callado, el regordete tímido... Pero en el caso de las mujeres ni siquiera hay una personalidad definida. Son mujeres".

En el acceso a los videojuegos también hay una brecha de género. Laura A. sostiene que "la sociedad sigue considerando que los videojuegos son solo para hombres, y muchos padres no fomentan el acceso a las videoconsolas a sus hijas". De hecho, continúa "hay muchísimas niñas que se han introducido a los videojuegos porque tenían un hermano mayor con videoconsola".

Los juegos ‘online’, con chat de voz y de texto, son un entorno muy hostil también para ellas, hasta el punto de que, según denuncia "hay muchísimas mujeres que han dejado los juegos ‘online’ por el acoso que sufren". Lanzó la pregunta por redes sociales, para que sus seguidoras le relataran casos de acoso en este entorno, y recopiló e hizo públicos muchos de ellos. "Me dijeron que les pedían fotos, el número de teléfono para intentar ligar contigo, o les insultaban con ‘vete a fregar’, ‘eres una puta’, y constantemente las desvalorizaban como jugadoras". Este es el pan nuestro de cada día en determinados videojuegos, y aunque matiza que "también se insulta en el caso de los hombres, no se meten con ellos por el mero hecho de ser hombres". Así, muchas dejan de jugar en línea, pero otras "directamente se silencian el micro y no hablan, o se ponen un nombre de usuario ambiguo para que no piensen que son mujeres".

Protagonistas que no gustan

‘The Last Of Us 2’ es un juego de supervivencia muy popular en todo el mundo, que destaca por su narrativa. En la segunda entrega de la saga decidieron cambiar el personaje principal, esta vez sería una mujer, y además lesbiana. Contaron una historia de amor lésbico con beso incluido. Pero en una parte de la comunidad de fans, esto no gustó. "Decían que estaba ‘fuera de contexto", denuncia Laura.

Pero en realidad lo que ocurría era lo siguiente; "ellos esperaban jugar con el protagonista masculino, pero cuando vieron que en realidad era una historia de amor entre dos mujeres no les gustó, porque si no es una sexualidad para el ojo masculino no interesa del mismo modo", explica.

A pesar de esto, existen videojuegos con otros enfoques más diversos y menos tóxicos, que recomienda. "Horizon para mí es un gran juego que ha roto muchas barreras con protagonistas femeninas, también Life is Strange, y en general cualquier juego de la compañía ‘Bioware’, que son juegos con personajes lgtb, con mujeres en primera línea de la historia, e incluso figuras masculinas mucho más reales, que lloran y que necesitan ayuda, y en contraposición mujeres que también lloran, pero son fuertes y demuestran lo que valen", cuenta.