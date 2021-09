¿Crees que se te da bien interpretar el lenguaje no verbal? ¿Eres capaz de captar esos pequeños detalles que hablan por sí solos?

Cuando somos pequeños, comenzamos a aprender a usar el lenguaje para expresar la forma en que nos sentimos, nuestras necesidades y deseos, y las cosas que nos molestan o nos hacen sentir incómodos. Este enfoque en la importancia de la comunicación verbal se traslada a nuestro sistema educativo, con los educadores enfocándose en hablar en público, el desarrollo del lenguaje y las habilidades necesarias para que los niños identifiquen y expresen la forma en que se sienten usando sus palabras.

Sin embargo, hay otro aspecto importante de la comunicación que a menudo se pasa por alto: la comunicación no verbal. A través de la forma en que nos sentamos, nuestros gestos con las manos, la velocidad con la que hablamos, si hacemos contacto visual o no, etc., podemos expresar una serie de sentimientos diferentes que incluyen ira, comodidad, nerviosismo, poder y mucho más. De hecho, se dice que incluso podemos expresar nuestra riqueza y estatus social a través del lenguaje corporal que retratamos.

La siguiente prueba de lenguaje corporal no es más que un entretenimiento. ¿Sabes cuando alguien te oculta algo? ¿Seguro? Entonces, ¿cuál de las mujeres del dibujo superior está mintiendo?

Mujer 1: Las palmas abiertas indican que esta persona es un libro abierto. Aunque hay algunas personas que hablan con las manos a propósito, la mayoría lo hace sin saberlo. Con todo, ¡esta mujer no te está mintiendo!

Mujer 2: El lenguaje corporal de esta mujer indica que tiene una naturaleza muy sospechosa. Su tic nervioso indica que está dispuesta a engañarte o, al menos, a decirte una mentira piadosa. Cuando las personas realizan tics nerviosos, como tocarse la oreja o la nariz, generalmente te están ocultando algo. ¡Ten cuidado!

Mujer 3: Esta es una mujer que está particularmente interesada en la conversación. Ella es una oyente natural y está evaluando todo lo que dices. La forma en que apoya la barbilla en las manos te dice esto. Ella escucha cada palabra que dices.

Mujer 4: ¡Su lenguaje corporal grita que es una mentirosa! Los expertos han notado que cuando una persona se tapa la boca con la mano, significa que está ocultando algo o no está diciendo la verdad.

¿Acertaste en tu elección?