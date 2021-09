SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy jueves 23 de septiembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Participar en grupos de trabajo o tener mayor relación con las personas que te rodean es un buen consejo para Piscis el día de hoy. Tienes la tendencia a encerrarte con tus labores y dejas poco tiempo para la relación con otros.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Necesitas encontrar a alguien que te guíe en una situación que se está escapando de tu control, Acuario. Busca a esa persona que sabes te dará un buen consejo. No estás solo, por lo que no te sientas omnipotente frente a los posibles problemas, trata de buscar ayuda.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El mundo es un lugar maravilloso, donde puedes aprender y conocer gente de todo tipo, Capricornio. Deja de encerrarte solo en tus labores, date el espacio para salir y para volver a explorar facetas que creías olvidadas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás quemando etapas en tu vida, por lo que no te sientas desorientado si ocurren ciertos cambios durante este periodo. Una amistad está peligrando, si no quieres perder a esa persona, te recomiendo que hoy la llames o dale una visita, Sagitario.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No estás en un momento para descansar por mucho que sea merecido, Escorpio. Hay ocasiones en la vida en que debemos trabajar duro para poder avanzar y lograr nuestros objetivos. Esto no significa que no tendrás ningún momento de descanso.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Disfrutar de lo simple y ordinario de la vida será la tarea del día de hoy para los leones. Tu vida necesita equilibrio, por lo que no estés todo el tiempo pensando en el trabajo y en generar dinero, también necesitas disfrutar un poco.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Buen momento para tomar vacaciones y disfrutar de todo lo que has conseguido. Gracias a tu esfuerzo y trabajo duro, buenas cosas están llegando y debes darte el tiempo y el espacio para disfrutar de ellas. Un viaje con amigos podría ser un buen panorama.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si eres afortunado y aún tienes a tu madre contigo, no dejes de visitarla ni llamarla. Si tuviste un problema con ella, hoy es un buen día para solucionar las cosas. Recuerda que los seres humanos no somos eternos y tu madre es la persona más importante, Virgo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Situaciones complicadas en el trabajo te pueden llevar a mentir o a mostrar una cara que no es la tuya, muchas veces hacemos esto para lograr nuestros objetivos. No temas sincerarte, después podría ser peor.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Muchas veces nos cegamos frente a las cosas que están delante de nosotros, lo sabes bien, Géminis. Tratamos de no ver la realidad por miedo a perder lo que más queremos. El trabajo está complicado, pero podrás sortearlo usando todas tus habilidades. ¡Mucho ánimo!

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tiempo para amar y para compartir con tus seres queridos, no lo desaproveches. Es un día para dar espacio a la pareja y dejar de lado un rato los quehaceres. Tendrás un momento de relajo en tu trabajo, por lo que aprovéchalo para pasar el día con la persona amada. Cada segundo cuenta.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Importantes cambios están ocurriendo a tu alrededor, por lo que debes prestar atención. Si te encuentras buscando trabajo, amplía tus opciones, no te cierres a lo que crees conocer. Si ya te encuentras en un lugar estable, es mejor mantenerte ahí y adaptarte a los cambios, Aries.