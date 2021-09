Los Reyes visitan este jueves la isla de La Palma para trasladar su apoyo y solidaridad a las personas que se han visto afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja después de que la lava haya arrasado sus hogares o amenace con hacerlo.

Don Felipe y doña Letizia van a estar acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien regresa a la isla tras volar directamente desde Nueva York, donde ha intervenido en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La visita va a comenzar al mediodía en el acuartelamiento El Fuerte, en la localidad de Breña Baja, donde han sido realojadas más de un centenar de las alrededor de 5.500 personas evacuadas.

Posteriormente, en la sede del Cabildo de La Palma, van a mantener una reunión con el comité del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) para conocer la evolución que pueda tener la erupción volcánica.

Desde Santa Cruz de la Palma, se van a desplazar al puesto de mando avanzado, desde donde se dirige el dispositivo de emergencia, para recabar más información sobre los daños causados y acercarse a la zona afectada por la lava.

Además de Sánchez, van a acompañar a los Reyes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata.

El jefe del Gobierno estuvo en La Palma desde el domingo, día en que tuvo lugar la erupción, hasta el martes, cuando viajó a Estados Unidos, tras tener que cancelar varios de los actos y reuniones que tenía programados en Nueva York

Dudas de que llegue al mar

El volcán sigue escupiendo lava, que continúa su avance destructivo como pueden atestiguar los vecinos de Todoque, aunque lentamente, en una fase eruptiva de relativa estabilidad que los expertos ignoran cuánto tiempo se prolongará.

El comité científico que asesora al gabinete de crisis incluso duda de que el magma, que ahora se desplaza a apenas cuatro metros por hora, llegue a desembocar en el mar. Todo dependerá de cómo evolucione la situación en las próximas horas.

La pasada noche el volcán tuvo bastante explosividad, que finalizó coincidiendo con el derrumbe parcial de la parte superior del cono principal del volcán, un fenómeno que los científicos apuntan que se puede volver a producir.

En cambio, la deformación de la superficie cercana al área de erupción no ha variado en las últimas horas y se mantiene en los 28 centímetros, por lo que hay una "minizona de estabilidad", según ha explicado el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende.

La lava, que ha ido ganando en viscosidad, de ahí que discurra más lenta, alcanza espesores entre 8 y 15 metros en su lengua más activa y la sismicidad continúa en bajos niveles. La estimación de la tasa de emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera por este proceso eruptivo oscila entre 6.140 y 11.500 toneladas diarias.

Estos valores, aunque correctamente medidos, están infraestimados por la gran dimensión del penacho de dióxido de azufre que se observa mediante satélite. La emisión de materiales alcanza los 3.000 metros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que la nube del volcán llegue a Tenerife, El Hierro y La Gomera en la jornada del jueves y baraja la posibilidad de que caiga lluvia ácida en algunos puntos de estas islas.

El comité científico del Pevolca, por su parte, descarta que las precipitaciones previstas para las próximas 24 horas en Canarias tengan carácter ácido. En cualquier caso, los expertos insisten en advertir de que nadie se acerque a zonas cercanas a la colada porque puede provocar daños en principio intangibles, sobre todo en ojos y pulmones.

Conforme a las últimas estimaciones, la superficie afectada por la lava abarca 140,44 hectáreas, con un frente de 600 metros. Las viviendas afectadas serían unas 320, de acuerdo con el cálculo de Copernicus a primera hora de este martes, es decir, antes de que un muro de lava se adentrara en el barrio de Todoque, en Los Llanos de Aridane.

Pese al denodado esfuerzo del personal de emergencia por tratar de desviar el cauce de la lava para minimizar los daños materiales, tanto el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como el del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, se han mostrado resignados: no hay nada que hacer ante la fuerza de la naturaleza. "Es inviable redirigir la lava y no se puede realizar ninguna actuación al respecto", concluye el comité de crisis.

La ralentización de las coladas ha permitido, al menos, a los vecinos de Todoque (1.200 habitantes) regresar a sus casas para retirar enseres y documentos esenciales. Eso, en el caso de que sus viviendas sigan en pie, porque muchas ya han quedado sepultadas. Todoque es, o era, un barrio con vida, con un consultorio médico, un colegio, una farmacia y un parque infantil. Pero ahora está vacío porque una tremenda lengua de lava lo atraviesa y ha sepultado parte de su historia diaria.

Un escenario de destrucción que los Reyes podrán contemplar en la visita que realizarán a La Palma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes que su intención era regresar a la isla para participar de esta visita, tras participar en Nueva York en la asamblea general de Naciones Unidas.

"Nadie quedará desamparado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este miércoles ante la ONU que "nadie quedará desamparado" en La Palma tras la erupción volcánica. Tal y como había avanzado Sánchez, inició su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas haciendo referencia a la situación que está viviendo La Palma y que obligó a posponer su viaje a Nueva York y a reducir su agenda en esta ciudad para seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos.

El jefe del Ejecutivo recordó que el pasado domingo un volcán de la isla entró en erupción y que, "desde entonces, toda España permanece atenta a lo que allí sucede". "Nuestro Gobierno está volcado con sus habitantes, que ven cómo la lava se lleva viviendas, terrenos agrarios, fincas, tierras fértiles y una enorme memoria emocional cuyo valor nadie puede medir" añadió.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, regresa hoy a La Palma donde acompañará a SSMM los Reyes en su visita a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja.



📆Puedes consultar la agenda del Gobierno para hoy jueves, 23 de septiembre 👇https://t.co/Foln58gNIL pic.twitter.com/egFGGvH2DG — La Moncloa (@desdelamoncloa) 23 de septiembre de 2021

Sánchez explicó que se trasladó a Nueva York directamente desde La Palma e impresionado por cómo la naturaleza "recuerda una vez más la medida de nuestra fragilidad pero también de nuestra fortaleza". Al hilo de ello comentó que gracias a la acción de la ciencia se ha podido anticipar la respuesta y gracias a la acción eficaz y coordinada de los servicios de emergencia y del Estado se ha garantizado la seguridad de todos los ciudadanos. "No permitiremos -insistió- que nadie quede desamparado tras esta catástrofe natural".

Tras su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Sánchez emprende viaje de regreso a La Palma, donde acompañará este jueves a los reyes en una visita a la isla, y permanecerá en ella hasta el viernes.

Albergue para los desalojados

Tal como anunció tras la reunión el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, los evacuados que se encuentran en el albergue del Fuerte militar van a ser trasladas a un hotel en Fuencaliente durante el día, mientras que las personas con movilidad reducida irán a un centro sociosanitario.

La intención de las autoridades es mantener el albergue solo como primer punto de filiación en caso de nuevos desalojos por la erupción en La Palma y seguir estudiando las alternativas habitacionales para las personas alojadas en viviendas de familiares.

Las autoridades recuerdan la necesidad de dejar trabajar a los servicios de emergencia y mantener el radio de exclusión de 2,5 kilómetros de los centros de emisión (bocas) que recomiendan los científicos para minimizar el riesgo de impacto de piroclastos y la exposición a los gases del volcán. También hay que alejarse de las coladas de lava ante posibles desprendimientos y las altas temperaturas, además de extremar la precaución ante la caída de cenizas para evitar los efectos perjudiciales para la salud.

Morcuende ha explicado que solo hay una fisura, con nueve bocas o centros de emisión, aunque no todas están activas. Ha habido un pequeño movimiento de la lava que estaba parada en la zona sur durante la noche, pero mínimo y se aprecia variación con respecto a la noche anterior. La pasada noche se han registrado varios episodios de explosividad que pueden continuar.

Según Morcuende, estamos en una zona de mini estabilidad, que no se sabe cuánto se puede prolongar. Sobre las mediciones del anhídrido sulfuroso indicó que no reflejan peligro para la salud humana. El penacho está en 3.000 metros de altitud. El informe del Comité Científico indica que la erupción continúa mostrando el mismo estilo eruptivo fisural, con mecanismo estromboliano, en una fisura en dirección noroeste-sureste.

"La lava es imposible de parar"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha insistido este miércoles en que la lava avanza de forma inexorable, aunque de forma más lenta, y que es imposible de parar, por lo que cualquier intento de "barricadas, zanjas o parapetos" es inútil, "por mucha buena voluntad que se ponga", y puede suponer un riesgo para las personas.

Tras asistir a una reunión del comité director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (Pevolca), Torres ha aclarado que no ha habido nuevas evacuaciones, ha pedido que no se divulguen bulos ni informaciones al margen de los cauces oficiales y ha anunciado que ha comenzado el realojo de personas que permanecen en el albergue militar.

"No se han producido nuevas evacuaciones" añadidas a las 5.000 personas que ya habían sido desplazadas de sus casas hasta ahora, ha dicho el presidente canario ante la difusión de informaciones sobre más desalojos y ha insistido en que los bulos y noticias falsas crean alarma innecesaria en una situación ya de por sí dramática.

El presidente de Canarias ha advertido de que el daño socioeconómico de esta catástrofe no se va a resolver en meses, porque "estamos ante una reconstrucción" que necesitará "un gran impulso económico" para el que se necesitarán también fondos europeos, a los que Canarias podrá optar al ser la afección superior al 1 por ciento del PIB regional (más de 400 millones).

Torres ha dicho que, una vez superada la primera emergencia con los evacuados, la mayoría reubicados en casas de amigos, familiares o segundas residencias, ya ha comenzado el realojo en un hotel de Fuencaliente y en el Centro Sociosanitario de las 137 personas que permanecen en el acuartelamiento militar, muchas dependientes o con movilidad reducida.

El presidente ha explicado que el aeropuerto de La Palma sigue abierto, pero ha recordado que hay una zona de exclusión para acceder a la zona volcánica y ha hecho un llamamiento a seguir estas instrucciones porque no se puede poner "un vigilante en cada vereda".

Después de tres días de erupción y de tres días de presencia continua en La Palma, el presidente de Canarias ha relatado a los periodistas que ha vivido la "angustia y el dolor" de quienes no saben qué va a pasar con sus casas y propiedades o de quienes ya las han perdido.

"No podemos colocarnos en su lugar, toda Canarias y toda España está con esas familias, desde lo público haremos todo lo que podamos, pero reconozco que no hay consuelo", además de que "esto no está terminado no se sabe donde llegará la lava".

El presidente de Canarias ha estado acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dicho que la unidad y coordinación de las instituciones y la responsabilidad ciudadana para dejar trabajar a los efectivos de protección civil y emergencias es la mejor respuesta ante esta catástrofe, que no concluye "hasta la recuperación de la normalidad para las personas afectadas".

Grande-Marlaska ha agradecido la actuación de policías, guardias civiles, bomberos, personal de Protección Civil y de ONG, todas las personas involucradas que están dando una respuesta solidaria y eficaz bajo la coordinación de la administración canaria a través del Pevolca, ha subrayado.

Viviendas para los afectados

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias liberará de manera inminente los fondos precisos para la adquisición de las primeras 73 viviendas que, previo acondicionamiento, se pondrán a disposición de los afectados en La Palma por la erupción volcánica en Cumbre Vieja.

Según ha informado este miércoles el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se trata de dos promociones privadas que actualmente se encuentran vacías, una de ellas en el casco urbano de Tazacorte, con 44 viviendas, y otra en la Montaña de Tenisca, en Los Llanos de Aridane, con otras 29.

El también vicepresidente del Gobierno ha señalado en un comunicao remitido por su departamento que los fondos se librarán a favor de la sociedad pública Visocan para que esta pueda formalizar la adquisición, sobre la que ya hay acuerdo con la propiedad, al tiempo que ha indicado que también se baraja emplear viviendas prefabricadas para los afectados.

Rodríguez ha subrayado que el Ejecutivo hará todo el esfuerzo posible para dar una solución habitacional "rápida, inmediata y digna" a todos los que ya han perdido su vivienda o la perderán, "utilizando todos los recursos y mecanismos que tengamos a nuestro alcance y respetando, lógicamente, la legalidad"

La idea es superar la fase actual de estancia en instalaciones colectivas como las deportivas mediante el traslado a establecimientos turísticos y la disponibilidad de aquellas 73 viviendas.

A este respecto, ha añadido que el Gobierno canario no solo va a comprar las casas vacías que puedan existir en La Palma, sino que también estudia la fórmula de viviendas prefabricadas para que puedan albergar con urgencia a quienes han perdido su hogar.

El vicepresidente ha valorado la coordinación entre todas las administraciones en la gestión de la crisis, algo que debe trasladarse también a la hora de dar respuesta a las necesidades de los afectados a partir de este momento.

De hecho, "hemos conseguido que el Gobierno del Estado declare de inmediato La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que supone ayudas a los afectados por diversos daños en distintos tipos de propiedades, así como que se esté estudiando medidas extraordinarias, por ejemplo, en el ámbito laboral", ha explicado.

Ha asegurado que van a hacer "todo" lo que puedan, cumpliendo las reglas, para ayudar a quien ha perdido su casa y también a quien ha perdido su empleo como consecuencia de la destrucción de empresas y fincas, por lo que habrá "medidas fiscales para facilitar la recuperación de los afectados".

Además, "gestionaremos fondos europeos para llevar a cabo un plan de restitución de las infraestructuras públicas afectadas, desde carreteras a instalaciones sanitarias y educativas pasando por suministros como abastecimiento de agua, suministro eléctrico y telecomunicaciones", ha concluido Rodríguez.