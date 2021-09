SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy lunes 27 de septiembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No está teniendo la conciencia suficiente con las personas que están contigo, es probable que hayas tenido algún problema últimamente y que eso esté complicando la relación entre vosotros, no dejes que las personas que quieres se alejen de ti por un error. Si tienes cosas pendientes, enfréntalas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No estás mirando bien a la persona que estás conociendo hace poco, es probable que haya algo que no te ha dicho o no te ha explicado bien, necesitas comenzar a hacer las preguntas adecuadas si quieres las respuestas sinceras. Que te hayan hecho daño en el pasado no significa que todo el mundo tenga malas intenciones.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Vuelves a ver a tu familia el día de hoy, quizás después de largo tiempo, te darás cuenta que quizás no era necesario dejar pasar tanto rato sin hacerles una visita o sin estar presente en sus vidas, muchas veces tomamos nuestro camino.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es un muy buen momento para estar con alguien, pero no estás viendo las señales que te está enviando una persona cercana a ti. No es bueno que siempre estés pensando en lo que vas a hacer al otro día, eso te impide vivir el día a día. Sé un poco valiente y verás el resultado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

La vida siempre estará entregándote cosas buenas si las decretas para ti y para tus seres queridos, el día de hoy podrías recibir algún premio en reconocimiento a tu esfuerzo y al trabajo que has venido realizando hace ya bastante tiempo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás en un buen momento para comenzar a tomar decisiones importantes sobre unos ahorros que tienes en el banco, es probable que debas echar mano a ellos para sacar adelante un proyecto que tienes, esto será muy exitoso mientras tengas la fe que será todo un éxito.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Deja de postergar tu vida por los demás, no siempre puedes solucionar los problemas que tiene la gente que quieres, muchas veces debes dejarles actuar en solitario y solo así aprenderán a como sortear las dificultades de la vida. Además, quien te quiera lo hará sin esperar nada a cambio.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes que comenzar a entregar mucho más a la relación de pareja que estás llevando en este momento, es probable que necesites poner el doble de atención a la persona amada, te lo reclamará el día de hoy. Recuerda que hay momentos en los que las personas nos necesitan

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás perdiendo la paciencia demasiado rápido y la gente que te rodea lo está notando, mucho temen acercarse a ti a hacerte algún comentario en tu trabajo, debes calmarte un poco e intentar tomar las críticas como algo bueno, no siempre todo el mundo busca hacer un ataque personal a tu ego. En el tema personal deberías coger las riendas de todo lo que dejaste a medias y ser un poco valiente, quizá así las cosas vuelvan a su cauce.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes la posibilidad de conocer gente nueva, pero no la estás aprovechando, asegúrate que después de haber pasado por este momento de cansancio en tu vida vengan las ganas de salir más de tu hogar y de atreverte a conversar con gente diferente. Podrías conocer a personas con gustos e inquietudes similares si te atreves a dar el paso.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento muy difícil para un familiar cercano será un punto débil durante la jornada, es probable que debas hacerle una visita durante la jornada. No dejes pasar estas cosas que tan poco cuestan y tanto significan para las personas importantes. Alguien que trabaja a tu lado podría estar creando una cierta envidia hacia ti.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Tienes la opción de conocer a alguien que hace tiempo querías hablar, pero no será como lo esperabas, con esto te darás cuenta que no todas las personas son como las imaginamos, será algo que te dará una lección importante y de por vida. Tenlo en cuenta para próximas veces.