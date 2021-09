SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy martes 28 de septiembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries posee una gran voluntad de luchar, por lo que no es raro que el día de hoy deba hacer frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo, finalmente saldrá muy bien parado del conflicto que pueda darse

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Hay decisiones importantes que tienes que tomar y que no estás viendo. Recuerda que siempre hay senderos y caminos puestos frente a nuestros ojos. Recuerda: toda tu vida se resume en decidir en las diferentes vías que has tomar, y depende de solo de ti.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Ahora mismo controlas tu vida y los demás lo notan, si crees que no es así, entonces no te estás fijando bien lo que se ha estado naciendo y creándose a tu alrededor. Una persona muy importante e influyente para ti te hará un muy buen comentario que te alegrará.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si te encuentras ahora mismo afrontando una ruptura, tienes que saber que este momento tan duro no durará siempre, los recuerdos quedan, es imposible eliminarlos, pero poco a poco la herida irá sanando hasta que solo quede una pequeña cicatriz que será invisible a tus ojos y a los del resto.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Nubes cargadas de dudas podrían distorsionar tu visión el día de hoy. En el trabajo deberás enfrentarte a una jornada un tanto difícil debido a los continuos cambios que no pudiste predecir y para los que no tuviste tiempo de prepararte. No dejes que estas alteraciones den vuelta tu vida, empieza por anticiparte a los hechos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor no está llamando tu puerta y eso te preocupa, no lo hagas en exceso porque esto es solo una etapa. Esta fase que estás atravesando solo quiere decir que la persona ideal para ti todavía no ha llegado, no tengas prisa, el momento perfecto se dará solo y cuando se dé, tú lo sabrás.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

La vida da muchos cambios y vueltas, hoy pensarás en esta frase en el momento que pase algo, es muy posible que alguien que te haya dañado en el pasado esté recibiendo su merecido, pero no importa lo que pasara, no debes alegrarte por ello.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tu vida está avanzando a buen ritmo y puedes sentirlo desde hace tiempo, a ti y a los tuyos os esperan grandes cosas. Es muy posible que en el día de hoy obtengas una buena nueva de parte de alguien muy especial para ti, se trata de algo que llevas tiempo esperando saber.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Hoy es un día perfecto para dedicarlo a tus seres queridos: a tu familia, a las amistades, a la pareja, etc.. Organiza una cena o comida en tu casa o haz una visita a ese grupo de gente que tan importantes son para ti, muchos te echan de menos y quieren compartir momentos contigo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Los cambios que llevabas tiempo esperando no se van a hacer realidad hoy, pero no te desanimes, es posible que tengas que esperar un tiempo más. Si en estos momento estás buscando trabajo, deberás esforzarte mucho más para encontrar el lugar que deseas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

El trabajo está en un buen momento, pero la monotonía te puede estar agotando un poco, y seguro que estás empezando a notar ese cansancio con más fuerza mientras van pasando las horas y los días. Busca formas de evitar esto y empieza a poner tu mente a trabajar, ordena tu puesto de trabajo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Debes empezar a pensar en tomar un sendero distinto con respecto a tu trabajo, ha llegado la hora de desordenar un poco tu vida para arriesgarte y conseguir muchas cosas que te esperan en tu destino, no debes esperar más para tomar decisiones, aunque pienses que sean un tanto peligrosas.