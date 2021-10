Rita, Rita, lo que se da no se quita... Una mujer ha querido viralizar su historia y encontrar solidaridad entre los usuarios de Internet, pero solo ha logrado lo primero. Y es que apenas ha obtenido apoyos a su postura y sí muchas críticas.

La protagonista de este caso le compró a su sobrino un par de boletos de lotería por su cumpleaños, ya que su situación económica le impedía hacerle un mejor regalo.

Por esas cosas que tiene el destino, los dos "rasca y gana" resultaron premiados, uno de ellos con 50 dólares y el otro con una cantidad de las que "te cambian la vida", explica la tía.

Al enterarse, pidió a su sobrino que compartiera las ganancias, recibiendo una negativa por respuesta tanto por parte del chaval como de sus padres.

Así relató la historia en la red social Reddit, donde ha sido etiqueda en el apartado "Asshole", que podría traducirse como "idiota":

La tía comienza preguntándose si "¿Soy una idiota por pensar que mi sobrino debería compartir conmigo sus ganancias de lotería? (Compré el boleto)".

En su publicación asegura que "he tenido un año realmente difícil, me han despedido de mi trabajo y me he quedado sin opciones de desempleo. Soy dueña de mi casa y me las arreglé para pagar los impuestos de la propiedad y el seguro con trabajos ocasionales, pero estoy comiendo ramen en casi todas las comidas".

Prosigue contando que adora a su sobrino y no concebía dejar pasar su cumpleaños sin tener un detalle con él. "Reuní todo el cambio que pude y le compré unos rascadores de lotería". Cuál sería su sorpresa cuando se enteró de que los dos resultaron premiados, uno de ellos con una cifra muy elevada.

"Sus padres (mi hermana y su esposo) están muy bien. Mi sobrino tiene un fondo universitario totalmente financiado y todo lo material que pueda desear. Cuando me enteré, le dije a mi hermana que sería genial si mi sobrino me diera al menos tres cuartas partes de las ganancias. Ella me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sentía que estaba siendo muy generosa porque realmente lo necesito todo. Y me colgó. Le envié un mensaje de texto a mi sobrino y me bloqueó", relata la tía, quien acaba destacando que "NECESITO este dinero. Es cuestión de que coma o no. Él no tiene ese problema. ¿Soy una idiota por pensar que debería compartir las ganancias del regalo que le di?".

La mayoría de las respuestas que ha recibido son de gente que no le da la razón en absoluto:

"Fue un regalo. No puedes pedir parte del regalo de alguien. Es horrible que lo estés pasando mal, pero eso no justifica que seas "generosa" por pedir solo una parte del regalo. Seguro que te ayudan si lo necesitas, pero no pidas su regalo", comenta un usuario.

En la misma línea van la mayoría:

"Fue un regalo. Eso significa que es todo suyo y no tienes derecho a nada".

"Se los diste como regalo. A menos que haya un acuerdo sobre el reparto de una ganancia potencial, no tienes derecho a reclamar su dinero"

¿Y a ti qué te parece?