La pediatra y escritora alicantina Lucía Galán, conocida popularmente como "Lucía Mi Pediatra", ha difundido hoy en Facebook un desgarrador texto sobre la muerte por cáncer de una niña de tan solo 6 años de edad:

"La vida a veces es tan cabrona y perdonad la expresión, tan, tan cabrona que o te pegas cabezazos contra una pared hasta abrirte la cabeza o aguantas la embestida como puedas suplicándole a la vida que nunca jamás te vuelva a golpear así.

Y se lo suplicas arrasada por el llanto y por la pena y por la angustia y por la frustración y por el dolor INFINITO de que nunca más volverás a ver a tu hija.

Y como madre, como padre, te toca despedirte de ella. De ella, una niña de seis años que se aferra a la vida más que nadie, una niña de seis años que te coge de la mano y con el convencimiento de una persona adulta te dice: “yo de mayor voy a ser pediatra como tú, Lucía” y a ti se te hiela la sangre al escucharla y por no romper en llanto, la coges en brazos, la abrazas todo lo fuerte que eres capaz y mentalmente te despides de ella porque sabes positivamente que muy probablemente no la vuelvas a ver. Al menos, no en esta vida.

Y así fue.

Esta mañana han venido sus padres, sin ella, porque ella ya está en otro lugar espero que maravilloso, jugando con sus cuentos…

Me dieron esta pulsera.

- Esto es para ti. Lo hizo unos días antes de irse… Solo hizo a las personas con las que sentía algo especial y teníamos que venir a dártela.

Nos abrazamos y lloramos. Y no fue un abrazo de una pediatra a una paciente.

Fue un abrazo de dos madres, solo eso, dos madres… nada más y nada menos.

Nada más y nada menos.

Y la vida te golpea, joder si te golpea, pero hay que seguir adelante, HAY QUE SEGUIR ADELANTE.

- Y esto- le dije separándome un poco de ella y poniendo mis dos manos en sus mejillas para que me mirara fijamente a los ojos- Esto te lo tienes que repetir como un mantra: Hay que seguir adelante.

Siempre adelante, siempre. Por ti, por tu marido y por ella que es lo que querría, volver a veros felices. Pide ayuda, estamos aquí. Apóyate en los tuyos, en nosotros, en quien quieras, pero no vivas esto sola.

No hay nada más terrible en esta vida que perder a un hijo. No lo hay. Desde aquí toda mi fuerza a ellos y a todos los que estáis o habéis pasado por ello.

No estáis solos.

#duelo #cancerinfantil"