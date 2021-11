SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy martes 2 de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Está regresando de un momento un poco malo, pero lo que encuentras en ese momento no es necesario. Estás empezando a ver las cosas desde una perspectiva mucho más compleja de la que eres ahora. Debes estar mucho más ansioso por ver lo que quieres pescar ahora mismo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Para que Tauro se convierta en la persona que siempre quiso, debe reconocer aún más cada oportunidad que ve como una oportunidad. No es necesario que prestes mucha atención. Lo que estás pensando ahora es lo que necesitas ahora acuario.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Géminis se da cuenta de sus errores, pero hoy puede que no sea necesario y las cosas irán mal. Cuando ves que alguien ve que las cosas no son como él quiere, cualquier cosa puede pasar en un instante, ¿verdad? Yo no lo veo de esa manera.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cuando veas que todo avanza, es posible que te muestre mejor, pero no todo va al ritmo que deseas. No ves las cosas correctas en este momento, pero no puedes dejarlo ir ahora, lo último que quieres es que le pase ahora.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo no tiene que decir cosas que no le traigan cosas buenas porque realmente necesitas pensar en lo que se necesita, lo que quieres, lo que inventar y lo que puedes lograr ahora.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuando Virgo no quiere que dejes algo sin terminar, siempre te informará que no es una historia de errores. Hoy puedes poner lo mejor a tu servicio, pero si quieres prestar más atención a todo, a partir de ahora necesitas verlo todo mejor.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un buen camino siempre tiene sacrificios, lo que puedes lograr realmente tiene un gran camino a seguir, pero si dudas que todo no saldrá bien vas a pasar por algo bien, no escuches. Entiende que así son las cosas a veces, Libra.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No intente comprender todas las cosas que aún no comprende. A partir de hoy, cuando puedas estar más atento a todo, empieza a pensar en lo que te gusta y lo que no puedes controlar. Es un muy buen día cuando todo va como tú quieres y todo es positivo para ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si sales con alguien nuevo, haz tu parte también y no esperes que ellos hagan todo el trabajo. Si bien no tiene que usar el teléfono para responder mensajes, es importante que ocasionalmente lo haga sentir como si fuera un regalo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio está pasando por un momento extraño por lo que hay que tener más cuidado con el camino, no hay que querer cosas irrelevantes, solo con un buen plan se pueden especificar cosas mejores, se puede ver todo desde una buena avión, sigue como Géminis.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario puede ser muy bueno en muchas tareas, pero si no estás seguro por lo que estás pasando, puedes convertirte en alguien a quien no le importa lo que otras personas quieren decir.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No todo está perdido en Piscis, si estás ayudando a alguien y esa persona no te ha mostrado gratitud no significa nada, si puedes hacer algo mucho mejor ahora entonces no pierdas tu tiempo , puedes tener lo mejor ahora, solo verás algo bueno.