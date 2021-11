SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy miércoles 3 de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Todos tenemos algo a lo que le tememos, no por ello vamos a dejar que esto afecte nuestro progreso en la vida, procura no hacer esto y siempre ir en la búsqueda del éxito.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás en un momento financiero estable, pero con deudas que vendrán pronto, hoy recibirás la primera de ellas, ordena tu dinero y podrás salir de cualquier situación que se presente.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona muy cercana está pasando por un excelente momento y quiere compartir su éxito contigo, es probable que te invite a salir o a pasar un buen momento juntos, no se trata de algo romántico, sino de un momento de amistad muy bueno para ambos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Te encuentras en una buena situación con alguien, debes mantenerte así, ya que podría ser alguien con quien recorrerás mucho camino, cree en el amor y se fiel a tu corazón.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Excelente jornada para celebrar lo bueno de la vida y para entregar amor a tus seres queridos. Es probable que recibas una invitación para salir con amigos o para ir a cena, que aunque sea de carácter formal, será muy provechosa para conocer gente y generar nuevas redes de contacto.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dejes que una persona se interponga en tu camino hacia la felicidad, estás dejando que tome muchas decisiones por ti y no te está haciendo bien, si se trata de una relación de pareja reciente, entonces debes comenzar a pensar si seguir o no avanzando en este camino juntos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes que las trabas que otras personas ponen en nuestra vida te hagan desistir en el camino hacia tus sueños. El trabajo se encuentra en un momento poco estable, todo esto a causa de una pérdida de confianza que has tenido en tus cualidades y en tu talento.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No esperes que las cosas se solucionen solas con tu pareja, es fundamental que le des la importancia que requiere y que hagas valer tus derechos como una parte fundamental de la vida que han construido juntos. No esperes que las cosas pasen sin darles un empujón primero.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No es necesario que tomes un turno extra en tu trabajo para suplir las ganancias que dejaste de percibir por alguna licencia médica que te tomaste o algunos días de permiso que pediste, de todas formas recibirás lo que te corresponde si lograr la meta que te asignarán el día de hoy.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás viviendo una injusticia con respecto a una deuda que te están cobrando, es probable que debas gastar un poco de tiempo para solucionar este problema. No te entretengas en cosas que no tienen sentido el día de hoy, debes realizar una tarea que te han encomendado en un plazo prudente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Siempre será una buena opción el aceptar las cosas que te digan los demás como algo positivo, no siempre todo el mundo busca atacarte de alguna forma, esto es algo que podrías haber pensado cuando estabas menor, pero hoy debes comenzar a tomar las cosas con más humor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Necesitas escuchar mucho más los consejos de las personas que saben más que tú, en tu trabajo este consejo será muy importante, ya que alguien que tiene mucha más experiencia que tú te hará una observación el día de hoy.