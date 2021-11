El IGN desecha la escala Ritcher para los terremotos en Canarias

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) desecha calcular las magnitudes de los terremotos con la escala Ritcher porque no tiene en cuenta las singularidades de Canarias. Como explica el sismólogo del IGN, Juan Rueda, la que fuera la primera fórmula científica consensuada para medir la energía que desprendían los seísmos, no se adapta a todos los lugares del mundo. De hecho, este método sin modificaciones tan solo puede conseguir un análisis certero en un emplazamiento: California. Allí fue donde el físico Charles Francis Richter (Hamilton, Ohio; 26 de abril de 1900-Pasadena, California; 30 de septiembre de 1985) desarrolló todo su trabajo y logró en 1935, por primera vez en la historia, asociar a una cifra la fuerza de los movimientos de la tierra. Pero en sus cálculos no tuvo en cuenta, que el suelo californiano tiene poco que ver con el de Italia, España o, sin ir más lejos, Canarias.