La madre de Marta Calvo, la joven desaparecida el 7 de noviembre de 2019 en Manuel (Valencia), pedirá este viernes en el Congreso de los Diputados que aumenten las penas a los criminales que no revelen dónde están los restos de sus víctimas. Para ello, presentará una iniciativa legislativa por la que pide que se tipifique como delito la ocultación intencionada del cuerpo tras un crimen.

Así lo anuncia Marisol Burón en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, fechada el 30 de octubre de 2021 y remitida a los diputados y diputadas de la Cámara Baja, en la que les pide su "apoyo" en este "trámite tan doloroso" y les ruega que "no" la "dejen sola".

"Me dirijo a Vds. para comunicarles que, como muchos sabrán, hace dos años, mi hija Marta, de 25 años, desapareció, me fue arrebatada, la arrancaron de mi lado sin piedad y nunca más la he vuelto a ver. Su asesino, me van a permitir que elimine el 'presunto', reconoció haberla descuartizado pero mintió sobre dónde estaba el cuerpo de Marta", explica en la misiva.

Según señala, lleva dos años sin saber qué ocurrió con su hija, sin saber dónde está, sin poder empezar un duelo, "enloqueciendo por no tener un lugar al que ir a rezar y hablar" con ella.

Marisol Burón destaca la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, encabezados por "la magnífica labor de la Guardia Civil", que "la siguen buscando sin descanso en vertederos, pozos y canteras", pero señala que su dolor es "inmenso".

Por todo ello, la madre de Marta Calvo anuncia que acudirá este viernes 5 de noviembre a las 17:00 horas al Congreso de los Diputados a presentar una iniciativa legislativa con el fin de que se tipifique como delito la ocultación intencionada del cuerpo tras un crimen.

"Hago esto por Marta y por todas y todos los que siguen sin aparecer porque sus asesinos mienten y de una forma despiadada nos martirizan. Pero sobre todo lo hago para intentar evitar que en el futuro pueda haber otra Marta más", subraya.

La joven desapareció en Manuel (Valencia) en noviembre de 2019. Una vez detenido, su presunto asesino declaró que la chica falleció de forma accidental en un episodio de relaciones sexuales y cocaína y posteriormente descuartizó el cuerpo.