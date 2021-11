SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy martes 9 de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona que está buscando a alguien de tus características para un empleo, podría ofrecerte una gran oportunidad para crecer y para mejorar tus habilidades en el ámbito donde te desarrollas como profesional.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Necesitas tener el día de hoy una conversación seria con tu pareja sobre lo que te está pidiendo como condiciones para seguir la relación, recuerda que cuando se ponen trabas para amar la relación va directo a fracasar, intenta cambiar esto.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Hoy te sientes con una sequía creativa importante, por lo que no dudes en tomar la opción de hacer un viaje que logre inspirarte a crear o a trabajar bien nuevamente. Ir a una lugar cerca del mar o al bosque podría abrirte la mente.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

En el amor comienzan a aparecer ciertas dificultades relacionadas con el comportamiento de una de las dos partes, si se trata de ti, piensa en realizar cambios que te ayuden. Estás teniendo poca receptividad para escuchar los deseos y los asuntos de las demás personas en tu vida.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Somos únicos en el mundo, nadie es igual a cada uno de nosotros y debes comprender que si la vida parece haber negado algo que querías, depende de ti hacer los esfuerzos para conseguirlo, no todo cae del cielo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una persona muy importante te dará una oportunidad para hacer realidad un negocio que hace tiempo estás pensando, acepta esta opción, tendrás éxito. Tienes un amor oculto que necesita salir a la luz.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo, no le cierres la puerta, ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal, acepta la ayuda de otros. Una persona importante está pasando por un muy mal momento, debes ser un apoyo fundamental para ella.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona que te necesita mucho te estará buscando el día de hoy, es probable que tenga algo importante que contarte, no te preocupes por lo que tengas que hacer al otro día, dale un espacio a esta persona para que te cuente lo que le sucede, recuerda que ha estado a tu lado en muchos momentos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes tener siempre la mente muy abierta a vivir experiencias nuevas y a adquirir más conocimientos de los que ya posees, es muy probable que en tu trabajo te manden a tomar algún curso de especialización, por lo que debes procurar buscar el mejor lugar para hacerlo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es un buen momento para vivir una aventura, podría ser en solitario o con una persona importante a tu lado, lo fundamental es siempre estar con los ojos bien abiertos y los sentidos muy alerta para aprovechar una oportunidad de comprar pasajes o un tour a bajo coste.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás en un buen día para comenzar a arreglar relaciones que pueden estar un tanto quebradas por problemas que ocurrieron hace algún tiempo, quizás te has alejado de tu grupo de amigos porque crees que no te entienden o que no supieron apoyarte en un momento que viviste.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es momento de dejarse fluir, sino todo lo contrario, debes comenzar a tomar acciones para desviar el río que te ha estado llevando hacia un lugar que no quieres, el día de hoy, es probable que te preguntes por qué estás haciendo las cosas de esta forma.