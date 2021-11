Una promotora de competiciones de MMA (Artes Marciales Mixtas) en Polonia está celebrando peleas intergénero que están dando mucho que hablar. En unos de los últimos combates de este tipo el público acabó preocupado por el estado de las luchadoras.

Fue el pasado 29 de octubre cuando la instructora de fitness Ula Siekacz compitió contra Piotr Lisowski, embajador de una marca de belleza, en una pelea que duró solo dos asaltos. El árbitro detuvo el combate después de que la mujer fuera inmovilizada en una maniobra aceptada y comenzara a recibir golpes, también reglamentarios, por parte del hombre.

El vídeo se convirtió en viral y se abrió el debate sobre la conveniencia de llevar a cabo este tipo de competiciones mixtas.

Las Artes Marciales Mixtas son el deporte de mayor contacto que existe, ya que permite tanto el uso de todo tipo de técnicas, sean golpes con los pies, manos, codos, rodillas, o llaves.

La luchadora compartió en su Instagram el vídeo de una entrevista tras la pelea en el que manifestó estar "muy insatisfecha" porque "no funcionó como yo quería. Estoy decepcionada de mí misma. Desafortunadamente, por ahora todavía tengo esas emociones negativas".

No obstante, Siekacz lamentó que el árbitro parase el combate: "Recibí más golpes antes y pude soportarlos, así que creo que el tercer asalto podría haberse realizado fácilmente".

En el comentario de su publicación anunciaba que "he vuelto con vida y seguimos adelante. Ya no voy a ser abofeteada por un chico. Asumí conscientemente esta pelea, sabía a qué me estaba inscribiendo" para añadir que ahora espera "algunas sugerencias interesantes" y que "lo que no nos mata nos hace más fuertes. Próxima aventura y nueva experiencia".

Ese día se celebró en el mismo escenario otra lucha entre un hombre (Michał Przybyłowicz) y una mujer (Wiktoria Domżalska) y apenas duró un minuto, saldándose con la victoria del luchador masculino:

La Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas condenó la organización de estas peleas, de las que se desmarcó al considerar que "no representa el deporte de MMA o sus valores y pone a las mujeres en riesgo".

¿Y tú, qué opinas sobre este tipo de combates? ¿Son un paso para la igualdad o un abuso de superioridad física aun en el caso de que los participantes hayan nacido con un sexo y se consideren de otro?