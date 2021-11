SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy viernes 12 de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries tiene todas las garantías para seguir teniendo buenos días en el futuro, cuando de verdad no tienes las ganas de hacer algo bueno en tu vida no puedes estar siempre pensando en todo lo que viene y lo que va a estar o no presente, comienza a conocer las cosas poco a poco.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro logra comprender a ciencia cierta todas las cosas que quiere, pero de alguna forma va a estar con muchas dudas y eso podría no ser lo que necesita en este momento, sino todo lo contrario, dar paso a la acción y no tanto al pensamiento es lo que necesitas ahora mismo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Todas las respuestas que buscas están en tu interior, si de alguna forma comienzas a dudar sobre tus propios pensamientos, no estás haciendo el trabajo que debes y que necesitas con urgencia ahora mismo, no puedes descansar cuando lo que necesitas es aclarar tu mente .

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer no tiene que desear demasiado para el día de hoy, cuando de verdad debes hacer algo por ti y dejar que todo lo que quieres vaya siendo más importante para ti, entonces tienes todo de tu parte para hacer que el camino vaya de una forma directa y sin contratiempos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes las cosas muy claras el día de hoy, algo que de verdad te va a gustar puede estar en tu camino en este minuto, por eso tienes que hacer todo para conseguirlo, recuerda siempre que tu espíritu de lucha puede combatir todo lo malo, el éxito podría llegar desde ahora mismo Leo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo responde muy bien a las posibilidades que en este momento están comenzando a abrirse y todas las puertas a las que desees entrar pueden ir comenzando a abrirse para ti, si de verdad quieres tener la oportunidad de construir un futuro para ti, no retrocedas.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra se siente un poco confundido el día de hoy, pero si puede tener claridad en que ciertas cosas pueden ir saliendo mejor que otras, entonces el día va a ser todo un éxito para ti. Si puedes dejar de pensar en todo lo que viene hacia el futuro, podrías comenzar a vivir lo actual un poco más.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Escorpio puede comenzar a tener un poco más de consideración por quienes sufren a su alrededor. El trabajo puede ser un poco más entretenido para ti desde ahora, si puedes lograr un muy buen lugar en tu rendimiento divirtiéndote, entonces todo podrá ser posible para ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Sagitario sí puede tener muchas cosas en su vida para que todo vaya funcionando mejor, si puedes descubrir algo dentro de tu camino que te ayude a avanzar mucho más, solo tienes que prestar atención, poner algunas cosas buenas en tu vida y seguir hacia adelante buscando más.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Capricornio no se arrepiente de las cosas que vive, cuando puedes tener mejores cosas solo debes comenzar por dar un primer paso y lograr que todo vaya caminando a la medida que debe ser y como siempre quisiste, así que no puedes dejar de intentar estar bien.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario apuesta por mucho más el día de hoy y las cosas se van mostrando cómo deben ser ahora mismo, porque siempre cuando confiamos en nosotros mismos podemos encontrar mucho más en nuestro camino ahora, así que no hay nada malo para ti hoy, disfruta de tu buen día.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis no deja de sentirse muy halagado por los buenos deseos que alguien le va a entregar el día de hoy, pero las cosas no siempre son a tu manera y eso a veces te puede molestar mucho, solo tienes que comenzar a ver las cosas como mejor puedas, pero no te rindas, viene algo bueno.