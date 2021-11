SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy martes 16 de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona en la que confías podría traicionarte el día de hoy, es probable que sea sin mala intención y no se haya dado cuenta de ello, habla con confianza y serenidad sobre el problema. Un amigo muy cercano está buscando tu ayuda.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

En tu relación de pareja estás viendo que las cosas pueden estar mutando un poco, no dejes que esto los separe, es normal que el amor vaya cambiando con el tiempo, pero intenten nunca perder la pasión ni el sentimiento que los unió e hizo que decidieran comprometerse a compartir la vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Estás llenando tu vida de responsabilidad, muchas de las cuales no era necesario que tomaras aún, pero lo hiciste debido a tu espíritu de lucha y de siempre creer que puedes vencer todo. Todo esto te llevará a acumular estrés y podría ser que al final del día estés con un agotamiento extremo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Debes comenzar a compartir tus conocimientos con tus compañeros, ya sea de estudio o trabajo, no dejes de hacer esto, no seas egoísta con lo que sabes. Te escogerán para liderar un grupo de trabajo el día de hoy, por lo que probarás tus dotes de líder y de ser capaz de manejar un grupo de gente.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Una persona te hará una invitación el día de hoy para reunirte con ella y con un grupo de amigos, podría ser un momento importante para compartir e incluso para conocer gente nueva y ampliar tu círculo social. Una buena idea para hacer algo con la pareja es llevarle a una exposición, una cena.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Buen momento para amar y Libra lo sabe, puede que estés experimentando ciertas dudas con respecto a este tema, pero no dejes que te afecten los miedo generados por las inseguridades..

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tiene todo para entregar amor a quien está a tu lado o a quien estás recién conociendo, no entregues todo de una vez, ve con más calma para no asustar a la otra persona antes de tiempo. Considera a una persona que está buscando atención el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si tienes que decirle algo importante a alguien asegúrate que lo hagas el día de hoy, ya que es un día perfecto para la sinceridad y para decir las cosas que uno ha estado guardando por harto tiempo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Quienes estén sin pareja actualmente deben saber que esto puede mantenerse así por un tiempo, es probable que tengas que pasar un tiempo largo de soledad antes de dar con la persona adecuada para estar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

La vida comienza a tornarse un poco rutinaria y esto es porque no has puesto verdadera atención en las oportunidades que se están presentando para ti. No debes pasar por alto una oportunidad muy buena que te llegará a manos de alguien que quieres mucho.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No estás prestando atención a los consejos que te daba tu madre o tu padre cuando eras un niño y mientras fuiste creciendo, es probable que hayas olvidado las lecciones que te dieron y que en este momento son de suma importancia para poder sortear un problema que estás teniendo..

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Estás dejando de ver a tu familia por problemas que puedes haber tenido con uno de sus integrantes o porque le estás dando mucha prioridad a tu relación de pareja, no dejes que esto te aleje de las personas que siempre han estado contigo.