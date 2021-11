SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy viernes 19 de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una mejor oportunidad de trabajo llegará hoy, pero deberás evaluar si te quedas en el lugar seguro donde estás o correr el riesgo, quizás sea buena idea meditarlo con alguien de confianza que pueda aconsejarte bien en esta materia, si tienes pareja.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si alguien te debe un dinero y lo esperabas para el día del hoy, lamentablemente deberás seguir esperando, recuerda volver a cobrar lo adeudado. Una persona tiene interés en ti, pero piensa que tú no, si sabes de quien se trata intenta acercarte.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes un gran talento para lo que realizar como trabajo y lo sabes, pero necesitas enfocarte de mejor manera en tus obligaciones, vuelve a recordar lo que aprendiste en la época de estudio, te será de mucha ayuda para lo que debes realizar ahora y lo que te vendrá en el futuro.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

El amor es importante, pero lo estás dejando en un tercer plano, procura comenzar a creer de nuevo que puedes volver a amar. Una persona te dará una oportunidad muy buena para poder trabajar a su lado.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Si tienes un negocio, comienza a hacer cambios para que todo funciones mejor, puedes tomar como inspiración la experiencia de personas exitosas que conoces o que realicen lo mismo que tú.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuida tus músculos, podrías tener dolores por la noche. Debes tomarte más en serio la posibilidad de crear una sana relación con la persona que estás conociendo, puede estar viendo que no tienes intenciones de formalizar su compromiso.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes en tu grupo de trabajo alguien conflictivo y necesitas tener una conversación con esa persona, no dejes que te pase por encima y te maneje a su antojo, tienes que hablarle con la verdad y decirle lo mucho que está afectando al trabajo en equipo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un momento de verdad mágico podrías vivir el día de hoy con una persona que ha estado desde hace poco en tu vida, es bueno que tomes la iniciativa de comenzar a descubrir mucho más los gustos y lo que le interesa a esa persona.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

En el momento que te diste cuenta que estabas cometiendo un error grave en tu trabajo, creciste un poco profesionalmente, eso te está ayudando mucho ahora para poder sortear cualquier dificultad que estés teniendo, no dejes que los errores te sigan pasando la cuenta.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

A veces es bueno avanzar más lento en la vida, recuerda que siempre podrás adquirir muchos más conocimientos de esta forma. Una persona que significa mucho para ti te está buscando para pedirte un consejo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

La creatividad que has puesto en tu trabajo últimamente te entregará muchos beneficios en el futuro y es probable que tengas que hacer mayores esfuerzos durante la jornada para demostrar todo lo que puedes hacer.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Todos quienes te rodean se preocupan mucho por ti, lo has notado, pero de un tiempo hasta esta parte has dejado de prestarles atención, no te des este lujo, porque es muy probable que algunos se alejen de ti si sigues así.