El otamatone se ha convertido en todo un fenómeno de ventas en los últimos tiempos. Desde que a principios de año se presentara en sociedad en España con una aparición por todo lo alto en Got Talent, su fama no ha hecho más que crecer en nuestro país, aunque ya antes era mundialmente conocido. Se trata sin duda de un artículo muy divertido nacido de la combinación de varios instrumentos, aunque haciendo un resumen general, se podría definir como la fusión de un violín con la voz humana. No hay que dejarse engañar por su simpática apariencia, el otamatone es mucho más que un juguete y ofrece todas las particularidades lúdicas que aporta un aparato musical. ¿Esto quiere decir que no sería apropiado regalárselo a un niño? Depende. Sigue leyendo y descubrirás por qué.

Se acercan las Navidades y un objeto en forma de corchea y con una cara sonriente capaz de emitir un sonido gracioso que varía en función de cómo lo toques puede parecer el regalo perfecto, pero hay que tener cuidado con la elección. En primer lugar, has de saber que la edad mínima recomendada para su uso es a partir de los tres años, aunque no es lo único que debes tener en cuenta.

Recuerda que el otamatone no deja de ser un instrumento. Esto indudablemente tiene su parte positiva, y es que la música es una excelente forma de estimular las habilidades cognitivas y sociales durante la infancia, la etapa de la vida en la que más fácil nos resulta absorber nuevas destrezas y conocimientos. Pero no olvides que un instrumento tiene sus ligeros inconvenientes, que pueden no ser tan livianos dependiendo del contexto.

Lo más importante es que el niño que va a recibir un otamatone como regalo debe tener ciertas inquietudes o como mínimo, haber demostrado su interés por alguna rama lúdica como el deporte, la lectura, la pintura, etc. Querer despertar la "vena artística" de los más pequeños es algo muy positivo, pero no es aconsejable que den el primer paso con este instrumento de origen japonés, o lo más seguro es que se acabe convirtiendo en una simple cara chillona. Y entonces no parecerá un objeto tan gracioso.

Este es otro de los puntos claves a la hora de decidir comprar un otamatone como regalo para un niño. Es un aparato de música y como tal, hace ruido. Dominarlo puede ser un camino algo difícil, aunque nada inescalable con un poco de paciencia y práctica. Eso sí, los primeros sonidos que salgan de su boca pueden no ser del todo agradables, ni para el pequeño que lo reciba, ni para los padres que lo regalen y ni para los vecinos de alrededor. Pero para esto, la propia marca desarrolladora de este artículo, Cube Works, ha creado la solución

Otamatone deluxe vs normal

Tras el éxito que empezó a cosechar hace ya tiempo la edición original del otamatone, la sociedad creadora de este aparato decidió lanzar una versión mejorada. El otamatone deluxe es prácticamente idéntico a su hermano mayor aunque menor en tamaño, y ofrece unas particularidades muy interesantes que pueden marcar la diferencia a la hora de tomar la decisión de comprarlo.

El otamatone deluxe mide 45 centímetros, 18 más que el modelo clásico, quizá sea la única pega en caso de que queramos regalárselo a un niño, ya que su tamaño puede ser algo grande las manos infantiles, pero lo cierto es que esta categoría aportan otras ventajas que pueden ser muy interesantes.

Las principales están relacionadas con el nivel de sonido (parece que los lamentos de los padres han sido escuchados). Este modelo incluye conexión para auriculares y también control del volumen. Hay otros extras de aspecto secundario como una correa de sujeción, pero lo mejor es que las explores a fondo y analices por ti mismo los diferentes tipos de otamatone que hay a la venta.

Precio otamatone y dónde comprarlo

El precio medio de lo puedes encontrar en algunas grandes superficies como Fnac, aunque la mayoría de modelos los encontrarás en el comercio digital, como Amazon o Aliexpress. En este caso, no olvides comparar precios, opiniones, reputación del vendedor, etc. Debido a su alta demanda, las imitaciones no han tardado en aparecer en el mercado.

Es posible que en el Black Friday puedas encontrarlos a un precio más bajo, pero el coste promedio de un onomatone original oscila entre los 30 y los 50 euros. Si el modelo deluxe te ha llamado la atención, ten cuenta que vale más del doble que los de la clase normal. La versión deluxe oscila entre los 100 y 120 euros, aunque como te hemos dicho antes, se trata de un producto con una infinidad de modelos y ediciones especiales que merece la pena explorar y analizar por uno mismo.