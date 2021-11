SIGNOS DEL ZODIACO Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis

El horóscopo de hoy sábado de noviembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas comenzar a tener una actitud más positiva con respecto a las ideas de otros, estás trabajando en un equipo, por lo que siempre es bueno que comiences a ver lo que otros tienen para entregar y no solo lo que tú tienes para decir.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes una buena posibilidad de encontrar ese trabajo que deseas hace tiempo el día de hoy, pero debes dedicar harto tiempo de tu día para lograrlo, no dejes estudiar las posibilidades que tienes a tu alrededor, estás en un buen momento para volver a la vida laboral, ánimo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No dejes que tus necesidades sobrepasen las de tu pareja, es momento de sentarse a conversar y escuchar realmente lo que la otra persona necesita y quiere, podrías sorprenderte con sus respuestas y te darás cuenta que es probable que estés cometiendo algunos errores.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Necesitas aprovechar tu buena racha para comenzar a conocer gente nueva, para los solteros esto será muy importante, ya que el amor aparece cuando menos lo esperas y hay muchas posibilidades de que alguien especial llegue a tu vida muy pronto.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No necesitas darle crédito a todos por lo que has ideado tú en tu mente, pero si tienes que comenzar a darte cuenta que somos un todo y que estamos inmersos en una cadena de personas que nos vamos apoyando mutuamente.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Libra debe entender que es parte de un equipo de trabajo, siempre será así, independiente que hagas un trabajo en solitario, siempre necesitarás gente que te apoye o que esté contigo en el proceso de tu creación.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un amor del pasado podría venir el día de hoy a hacerte preguntas sobre el tiempo cuando estuvieron juntos, si ya no tienes ningún sentimiento arraigado a esa persona, considera darle una mano, podrías ser una de las pocas personas que le conoce de verdad.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes en tu poder algo que no te pertenece, es parte del patrimonio de alguien más, por lo que debes asegurarte de devolver lo que te han prestado o lo que has pedido, si se trata de algo que encontraste, entonces procura devolverlo con mayor razón aún.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes que las personas de tu vida se molesten contigo porque a veces no puedes estar presentes en todos los episodios importantes de su vida, si tienes hijos este consejo toma aún más valor, ya que es probable que por cosas de trabajo te hayas tenido de ausentar de momentos importantes.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Quien te diga que la vida es dura está en un error muy grande, no escuches este tipo de consejos, ya que es de creencia popular que esto es así, pero nada más lejos de la realidad, la vida es un hermoso momento lleno de errores y aciertos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No estás escuchando el sabio consejo que dice que la vida se debe dar paso a paso, no siempre las cosas ocurrirán de la forma que quieres y al momento que tú quieres, es probable que necesites más tiempo que otros para realizar alguna tareas, lo que no es algo malo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No estás siguiendo a tu equipo de trabajo, por lo que podrías tener problemas en este tema el día de hoy, debes bajar tus niveles de egocentrismo y comenzar a aceptar que no siempre serán tus ideas las que harán los cambios más importantes.