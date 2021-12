Se llama Anthony Loffredo aunque es conocido, como él mismo desea, como "Black Alien". Este ciudadano francés de 33 años lleva mucho tiempo empeñado en convertirse en un "extraterrestre negro" y para ello, además de cubrirse el cuerpo de tatuajes y piercings, no escatima en pasar por el quirófano para lograr su tan anhelada como extravagante transformación física.

Su última intervención ha generado una enorme polémica, ya que se ha cortado dos dedos en cada mano para crear unas "garras".

Loffredo va mostrando en su cuenta de Instagram, con casi 900.000 seguidores, todos los cambios extremos que lleva a cabo en su cuerpo en su propósito de tener la apariencia de un alienígena de color negro.

En este vídeo se le puede ver de pequeño y de joven, cuando aún era normal, y su progresiva conversión en "Black Alien", para la que entre otras muchas cosas, se ha seccionado la nariz y las orejas. El apéndice nasal, al parecer, se lo extirparon en España, país al que recurrió después de que en Francia consideraran ilegal tal intervención.

También se cortó parte de la lengua y realizaron implantes dérmicos en el rostro.

"Es bueno soñar, pero es aún más hermoso hacerlos realidad", comenta en la publicación, donde indica que su transformación está solo al 35%:

Para que le fueran amputados los dedos de la mano, el aspirante a ET se desplazó supuestamente hasta México, donde le habría sido practicada esta siniestra intervención.

"En el otro lado del mundo para continuar con mi proyecto", escribió en un pie de foto, y agregó que el procedimiento es "un sueño más que acaba de hacerse realidad".

Tras esa amputación ha mostrado orgulloso el resultado.

Las reacciones han sido las esperadas: "Falta de respeto flagrante a aquellos que tienen la mala suerte de haber perdido extremidades y buscan formas de funcionar como debería funcionar el cuerpo humano", le contestó un usuario, mientras que otro expresó su curiosidad por saber "en qué punto estas modificaciones afectarán a su capacidad para llevar una vida saludable".

¿En qué momento alguien decide hacer algo así? Según relató él mismo al periódico galo Midi Libre en el año 2017, siempre le habían "apasionado" las mutaciones y transformaciones del cuerpo, pero fue un día cuando, trabajando como guardia de seguridad, tuvo "un clic". En ese momento, explicó, "me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida como quería. Dejé todo a los 24 años y me fui a Australia".

"Me encanta ponerme en la piel de un personaje aterrador. A menudo me establezco en algún lugar e interpreto un papel, especialmente de noche en las calles oscuras... Exploro el contraste entre el papel que interpreto y yo mismo", señalaba Loffredo.