La sexta ola desborda los PAC del área de Vigo y los médicos avisan: “Está siendo un tsunami”

La sexta ola de la pandemia no está siendo tan devastadora como las primeras, especialmente en cuanto a pacientes en estado grave por culpa del virus y víctimas mortales, gracias fundamentalmente a la vacuna, pero el nivel de contagios está completamente desatado (en la última jornada se registraron 224 nuevas infecciones en el área sanitaria de Vigo) y está desbordando completamente la Atención Primaria de la ciudad y su entorno.

Fe de ello dan los médicos de urgencias de los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área, que aseguran que esta sexta ola “es la peor que hemos vivido hasta ahora, está siendo un auténtico tsunami para nosotros”. Los motivos son múltiples. Uno de ellos es que la sensación general que están percibiendo es que la población cree que la pandemia se ha terminado.

“Parece que la gente ha olvidado todo lo que ha pasado y piensan que con la vacuna ya no se pueden contagiar. Es más, nos vienen a diario muchas personas que se niegan a hacerse la prueba, sobre todo padres que no quieren que sus hijos se la hagan pese a tener síntomas o adultos que dicen que ya no les hace falta, e incluso llegan a ponerse muy agresivos”, asegura Sabela Crespo, médico en el PAC de Cangas.

En todos los dispositivos de urgencias de Atención Primaria están percibiendo este fenómeno. “Nos dicen que no quieren hacerse la prueba de antígenos, nos encontramos con muchos negacionistas también. Se ha perdido el miedo a todo”, asegura Maite Mesías, coordinadora COVID del PAC de Porriño.

Precisamente, con respecto a esa pérdida del temor a la pandemia, apuntan los profesionales, a diario acuden a urgencias personas que se hicieron el autotest de las farmacias, dieron positivo y aún así salen a la calle y entran en los PAC.

“¿Cómo puede ser que alguien que sabe que está contagiado se plante en una sala de espera y se siente al lado de pacientes que pueden tener cáncer y que por tanto son de riesgo?”, se pregunta Elisa Ausín, coordinadora COVID del PAC de Vigo.

Casi 8 de cada 10 urgencias atendidas en los PAC son por temas respiratorios

Esta circunstancia está provocando además efectos colaterales: ya no es solo poner en riesgo al resto de enfermos y también a los profesionales sanitarios que atienden al paciente contagiado, sino que está generando esperas de varias horas para ser atendido en algunos PAC, porque algunos centros tienen una única sala dedicada a enfermos COVID, que tienen que limpiar y desinfectar a conciencia tras la consulta y antes de recibir al próximo paciente.

Y los médicos recuerdan: todas aquellas personas que tengan síntomas leves con sospecha de padecer COVID y por supuesto todos los que sepan que están contagiados, deben llamar por teléfono en lugar de acudir presencialmente a urgencias y poner en riesgo a otros ciudadanos. Según apuntan los facultativos del área de Vigo, hay personas que se han realizado tres autotest en la farmacia, en los tres han dado positivo y aún así acudieron a urgencias “como si nada”.

La situación en la Atención Primaria del área sanitaria de Vigo hace tiempo que es preocupante, especialmente por la falta de efectivos que merma la actividad asistencial en los centros de salud y en los PAC. Las bajas sin cubrir provocan que haya ciudadanos que no tengan un médico de cabecera asignado, y eso lleva a que tengan dificultades para conseguir una cita en su centro de salud, por lo que se presentan directamente en urgencias aumentando la sobrecarga de trabajo de los profesionales que están de guardia. Si a esta situación se le suma la sexta ola del COVID, el cóctel es devastador.

“Ahora mismo no podemos manejar la pandemia desde Atención Primaria por falta de personal. Tenemos a tantos miles de personas sin controlar que es imposible. Y si pasa esto en el primer nivel asistencial, al final acabará afectando también al hospital”, asegura Elisa Ausín. Toda esta situación lleva a que los médicos reclamen a las respectivas administraciones que trasladen a la población mensajes de prudencia y de que la pandemia no se ha terminando, “porque la gente tiene esa sensación, de que el virus ya no existe”.

Porque la saturación de los PAC es enorme. En el de Ponteareas, por ejemplo, este domingo se atendieron a 170 personas, y el 80% tenían cuadros clínicos compatibles con el virus. En Cangas, por su parte, que también tienen que recibir las urgencias que llegan de Moaña, atienden a diario a unas sesenta personas con sospecha de COVID, en la comarca de Louriña (Porriño, Mos y Salceda) en un solo día se detectaron unos cincuenta positivos y en Vigo las cifras ya se disparan. En muchos casos, se trata de contactos estrechos de positivos que deberían estar confinados, pero según han detectado en Atención Primaria, durante esta ola la central de seguimiento no estaría siendo tan efectiva como en períodos previos de la pandemia, además del hecho de que la cuarentena no se respeta de forma tan estricta como antes.

En cuanto a la situación general de la pandemia, en el área sanitaria de Vigo hay en la actualidad cerca de 2.600 personas que tienen coronavirus, y poco a poco la presión hospitalaria sigue creciendo: en la última jornada se registraron seis nuevos ingresos, elevando los pacientes con COVID en planta en los centros sanitarios de la ciudad a 53, mientras que catorce se encuentran en la UCI.

📣📣O xerente da nosa Área Sanitaria, Javier Puente, fai un chamamento á prudencia a toda a cidadanía. Sexamos prudentes!!! Polo noso ben e o dos demais!!! Posted by Área Sanitaria de Vigo on Sunday, December 5, 2021