Una empresa especializada trata de desalojar a cerca de 100 okupas en un complejo residencial de Ibiza

La empresa Desokupa ha instalado esta mañana un control de acceso en el Club Punta Arabí (Ibiza) para evitar el robo de mobiliario y electrodomésticos y preparar el dispositivo de desalojo, previsto a partir de este jueves. Entre los 150 okupas que viven en la zona, se encuentra "un grupo de 40 personas muy violento y organizado que estaba desmantelando todo el complejo, llevándose muebles, teles o vitrocerámicas", según ha advertido el director de Desokupa, Daniel Esteve.

Una veintena de vigilantes de seguridad se ha desplegado a primera hora de la mañana para reforzar la vigilancia y evitar que entren vehículos al recinto, en el que se celebra durante el verano el conocido mercadillo de Punta Arabí. A finales de temporada, la cadena hotelera Azuline dejó de gestionar el complejo, que había arrendado en los últimos años a la empresaria Paquita Sánchez, y desde entonces empezaron las okupaciones masivas de los apartamentos turísticos.

Desokupa, contratada por la nueva empresa arrendataria del Club Punta Arabí, montó un primer dispositivo de vigilancia después de que comenzaran "los robos a saco". Mientras aporta su testimonio, Esteve muestra fotografías y vídeos de los actos de pillaje, además de las matrículas de 20 vehículos que se han ido llevando objetos. Entre ellos, llama la atención una furgoneta de la Cruz Roja "que ha sido grabada en varias ocasiones", advierte.

Controles

Además de los okupas, en el complejo hotelero siguen viviendo una veintena de propietarios de apartamentos "que están completamente aterrados". Hace dos días, se instaló en la entrada del Club Punta Arabí un primer control con cuatro vigilantes auxiliares, que ayer por la mañana fueron amenazados y amedrentados por el grupo violento de okupas, formado por unas 40 personas.

"Se han instalado en la zona del fondo del complejo y ayer vinieron armados con navajas, palos y perros, hay muchos testigos que lo podrán ratificar", subraya Esteve. "Llamamos a la Guardia Civil, pero ahora el 70% de sus efectivos está de vacaciones por los días extra que hacen en verano. Pero siempre que hemos desokupado en Santa Eulària, tanto la Guardia Civil como la Policía Local ha hecho una labor formidable", precisa.

Ayer por la noche, ya con la presencia de la Guardia Civil, los agentes requisaron "40 extintores que habían preparado los okupas en la puerta para tirárnoslos", explica mientras muestra las imágenes para corroborarlo". "Hemos venido a parar un expolio, que creo que ya se ha conseguido, y a partir de mañana empezaremos la desokupación", anuncia Esteve.

"Esto estaba abandonado"

Por su parte, dos de las okupas que se han instalado en el Club Punta Arabí desde hace dos meses, Sandra Gutiérrez y Ana Rivero, han llamado a este Diario para manifestar que "la gran mayoría de la gente que vive aquí son familias con niños y también hay personas mayores, aquí no hay ningún violento". "Nos sentimos coaccionadas, no tengo que soportar que me digan indigente delante de mi hija", lamentan.

"Somos conscientes de que esto es una propiedad privada, pero esto estaba abandonado y lo mantenemos limpio y cuidado", aseguran. Según relatan, ellas han visto algunas furgonetas llevarse cosas del almacén del Club Hotelero, "pero no era gente que viva aquí, sino que decían que Paquita [la propietaria del Club Punta Arabí] les debía dinero". "Tenemos miedo, pero de aquí no nos vamos a ir sin la orden de un juez porque es nuestro hogar", sentencian.