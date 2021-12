El horóscopo de hoy sábado 11 de diciembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes que tomar más riesgos en los negocios, estás dejando todo hasta un punto donde podrías luego arrepentirte de no haber ido más allá. No dejes que se te pase la oportunidad de cometer una locura con tu pareja hoy, lo pasarán muy bien.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Podrás descansar el día de hoy si te das el momento para hacerlo, si debes ayudar a alguien, hazlo, pero luego de ello procura llegar a casa a dormir y pasar tiempo de calidad con la persona que amas. Posible insomnio por las noches, apóyate con un té de rosas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es momento de callar, sino todo lo contrario, es tiempo de hablar lo que tienes guardado en tu interior, no dejes bajo siete llaves las cosas que tienes que decir y lo que quieres expresar a otros. El trabajo en equipo el día de hoy será de suma importancia.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La pareja necesita apoyo y contención en un momento importante que se encuentra viviendo, no es momento de medirte en el cariño que tienes que darle, nunca hagas esto, siempre debes entregar tu amor a quien ha estado contigo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Existen ciertas cosas que te molestan de la persona a tu lado, pero has callado durante algún tiempo lo que te pasa, no dejes que el momento se vaya y ten una conversación seria con el ser amado, será algo que les ayudará mucho para tener una mejor relación.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No debes siempre estar al servicio de otros, no esperes que las personas te agradezcan todo lo que haces por ellas, no funciona de esa forma. Comienza a tomar mejores decisiones en los negocios. Podrías tener una muy bueno oportunidad de trabajo esperando, solo debes verla.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Es un buen día para comenzar a hacer opciones diferentes, para hacer cosas distintas a las que realizas todos los días, no es bueno que siempre estés en el mismo momento y el mismo lugar todo el tiempo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás pensando en hacer un viaje al extranjero, pero no es el momento de planearlo, primero tienes que hacer muchas cosas en el lugar donde vives y el dinero que podrías invertir en ello lo necesitarás para llevar a cabo unos arreglos que debes hacer en tu casa.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Es momento de decir a tus superiores las ideas que vienes madurando hace ya bastante tiempo en tu trabajo, pueden ser de mucha ayuda para terminar un proyecto que se encuentra trabado y que nadie ha podido sacar adelante.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Necesitas poner en orden tus prioridades, estás dejando que otras cosas que no son importantes en este momento tomen el primer puesto en tu lista, necesitas comenzar a definir lo que debes hacer y lo que puedes hacer. Un momento muy bueno con un amigo cercano.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es un excelente momento para poner en práctica algo que aprendiste en tu juventud, el poder de la diversión y del riesgo. No temas correr un riesgo importante en los negocios el día de hoy.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es hora de tomar un camino para seguir, si estás en etapa de estudio esto cobra mucho sentido, ya que quizás te has demorado en tomar la decisión de que es lo que quieres hacer con tu vida