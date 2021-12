El horóscopo de hoy miércoles 15 de diciembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tienes que comenzar a tomar opciones claras con respecto a la carrera que quieres seguir en el futuro, si estás en etapa de estudios este consejo toma mucho sentido. No siempre es bueno seguir una tradición familiar en este sentido.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es momento de tomar decisiones importantes en el trabajo, ya que es probable que hayas recibido o que recibas el día de hoy una propuesta que será no solo muy tentadora sino también un riesgo muy interesante para correr, sobre todo si eres una persona aventurera.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

En un matrimonio las cosas siempre tienden a ir mal de forma cíclica, si te encuentras en uno de estos puntos, no debes tirar la toalla solo porque las cosas no están saliendo como quieres, recuerda que esto es algo normal en las parejas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No dejes que se te haga difícil el camino, si tomas decisiones sin pensarlo dos veces entonces después no te quejes de lo que suceda luego de escoger una opción. No es bueno que le digas a todo el mundo lo que piensas sobre cada situación.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es un excelente día para quienes buscan un poco de libertad, ya que es muy probable que el día de hoy sea una gran jornada para quienes disfrutan de hacer actividades al aire libre.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

La vida siempre se encarga de mostrarnos el camino, por mucho que queramos escapar de él, ya hemos hecho las elecciones que nos conducirán por un sendero determinando en un momento, recuerda que los pasos que damos no son una guía arbitraria del Universo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

En un momento de debilidad es probable que te veas tentado a tomar salidas fáciles a los problemas, pero siempre recuerda que esto es algo que solo las personas sin carácter hacen, tú puedes arriesgarte y sortear cualquier cosa que se te interponga en el camino.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No te desesperes si no encuentras la solución a algo muy importante que puede tenerte despierto por las noches, recuerda que siempre esto sucederá cuando no tengamos las cosas claras en la vida.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Las personas siempre estás buscando razones para sufrir, esto es algo muy irónico, porque nos pasamos la vida buscando la felicidad, pero cuando la tenemos frente a nosotros no la aguantamos y hacemos todo lo posible por arruinar lo bueno que estamos logrando, no dejes que esto te pase a ti.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

En un mundo paralelo es probable que ocurran las cosas que te imaginas con una persona que tienes en la mente, en la realidad la cosa es muy diferente, deja la fantasía de lado en este punto, ya que es muy importante que comiences a poner los pies en la tierra.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

A veces es bueno volver a los estados naturales y más primitivos de la vida, si puedes el día de hoy hacer un viaje fuera de la ciudad, entonces date el tiempo para realizar esto, si no puedes, entonces debes hacer planes desde ya para tu día libre.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El periodo de soledad que estabas viviendo ya se está acabando por lo que es muy probable que el día de hoy conozcas a alguien o que una persona intente presentarte a uno de sus amigos, no tengas miedo a intentar esta opción.