El horóscopo de hoy viernes 24 de diciembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dejes que las opiniones de otros te lleguen de una forma muy brusca y de golpe, no siempre los demás están a tu lado para endulzar todo lo que te sucede, muchas veces es preferible decir la verdad sin tantos adornos y precisamente recibirás este tipo de comentarios.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

En el amor todo se encuentra bien, pero ambos se están encerrando demasiado el uno en el otro, no pueden hacer esto todo el tiempo, a veces es muy bueno compartir con otras parejas y con otros amigos, no dejen que la rutina lo condicione a no poder resistir estar el uno sin el otro.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es un buen día para el trabajo, pero también uno que te dejará con poca energía, se darán diversas situaciones que deberás solucionar con prontitud y sin errores, ánimo. Un momento muy bueno entre tú y tu pareja se dará el día de hoy.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Debes tratar de mejor forma a la persona que estás conociendo, si tiene la necesidad de obtener mayor atención de tu parte, entonces dale el gusto, no cuesta nada enviar o responder un mensaje hoy en día. No dejes pasar la oportunidad de hacer algo importante por una persona de tu trabajo.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No sigas postergando tu vida, ni tampoco tus deseos, no importa quien se interponga en tu camino, nadie debe ser obstáculo para lograr lo que quieres, si se trata de tu pareja quien pone las trabas entonces habla sinceramente.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes un momento muy especial con la persona que quieres, pero podría ser que estés teniendo dudas sobre el destino de esta relación, no dejes que las inseguridades pasen la cuenta en este momento, aún es muy temprano para saber si todo resultará bien.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un momento muy bueno tendrás en el trabajo el día de hoy, recibirás una alegría al ver que un dinero extra puede venir a tu favor, no lo malgastes en cosas que no necesitas, guarda para los momentos de escasez.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

En el trabajo puedes encontrar dificultades, ya que tu carácter puede estar causando conflictos entre sus compañeros o con tu empleador. Procura relajarte y escuchar más las indicaciones o los consejos que te estén dando.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes recordar que las personas que están cerca de ti no tienen una obligación intrínseca de ayudarte a realizar tus tareas, esto debes ganártelo con esfuerzo y también siempre entregando algo a cambio de esto.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es una buen día para comenzar a pensar en lo que le dirás a la persona amada una vez que llegues a casa, recuerda que si quieres pedir un compromiso más estable siempre es bueno hacerlo de una forma muy romántica y simple, algo que la persona siempre haya querido experimentar.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No veas todo lo que sucede a tu alrededor con un manto de dudas, no siempre será así, es probable que tengas esta sensación porque has vivido muchas desilusiones en tu vida, pero esto no es razón para tener una actitud así con todos los que te rodean.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El apego al pasado es algo muy normal cuando no se ha tenido la posibilidad de terminar bien una relación de pareja o cuando no se solucionan ciertos dolores que las personas traen en su interior producto de esto.