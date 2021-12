El doctor César Carballo ha asegurado esta mañana en el programa "Espejo Público" de Antena 3 que "rebajar las cuarentenas de 10 a 5 días sin ningún test es un riesgo".

El conocido médico, adjunto de Urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, es partidario de reducir la duración de los confinamientos por contagios, pero cree debe hacerse siempre con un test negativo. De lo contrario, asegura, es algo "contraproducente": "Jugársela a 5 días de cuarentena es muy arriesgado. De momento hay que pasar esta sexta ola y después ver las medidas de la cuarentena".

El facultativo opina que "teníamos que haber tomado medidas en septiembre. No tenemos estrategia de test, ni PCR en fronteras". En estos momentos, apunta, "tienes que decidir cierres con incidencias de 1.300. Que haya camas en los hospitales no significa que no puedas tomar medidas".

Ejemplo de por qué reducir a 5 días los aislamientos sin pruebas de antígenos negativas, puede ser un gran error en medio de esta sexta ola.

La libertad y las cañitas tienen un precio muy alto y se va a pagar, va a haber más gente en hospitales y fallecidos

Siguiendo con la gestión de la pandemia en Madrid, Carballo ha sido claro: "La libertad y las cañitas tienen un precio muy alto y se va a pagar, va a haber más gente en hospitales y fallecidos". También ha resaltado que "celebrar el fin de año en la Puerta del Sol me parece una locura con la incidencia que tenemos en Madrid".

A su juicio, la única herramienta que queda ahora para combatir esta sexta ola son las medidas restrictivas. Una ola cuya curva confía en que se doblegue antes de la que sufrimos el año pasado, y cuyo pico fue el 30 de enero.

Sobre la vuelta al cole, Carballo reclama facilidades para que los padres puedan teletrabajar en el caso de que los niños deban quedarse en casa en la reanudación del curso lectivo, ya que la opción de dejarlos con los abuelos "es muy peligrosa".