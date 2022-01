El horóscopo de hoy martes 4 de enero de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Tendrás un momento de relajo en tu trabajo, por lo que aprovéchalo para pasar el día con la persona amada. El trabajo está complicado, pero podrás sortearlo usando todas tus habilidades. Si te encuentras buscando trabajo, amplía tus opciones.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Hoy será un día para la verdad, ya que te darás cuenta de una situación que estabas tratando de evitar. Es importante no desaprovechar el tiempo. Si te encuentras débil de salud, procura tomar muchas vitaminas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Un dinero extra va a llegar el día de hoy, no lo gastes en cualquier cosa que no necesitas, es mejor guardar para los tiempos que se avecinan. Importantes cambios están ocurriendo a tu alrededor, por lo que debes prestar atención.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si eres afortunado y aún tienes a tu madre contigo, no dejes de visitarla ni llamarla. Si tuviste un problema con ella, hoy es un buen día para solucionar las cosas. Recuerda que los seres humanos no somos eternos y puedes arrepentirte de no haber pasado tanto tiempo con ella.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Disfrutar de lo simple y ordinario de la vida será la tarea del día de hoy para los Leo. Tu vida necesita equilibrio, por lo que no estés todo el tiempo pensando en el trabajo y en generar dinero. En la pareja, existen cosas que no están funcionando bien, pero tienen solución.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tendrás que trabajar con una persona que no es de tu agrado, por eso trata de no demostrar esto para tener una jornada tranquila y sin contratiempos. Alguien te ve como una persona de autoridad, por lo que no te aproveches de esto para hacerle realizar tareas extras.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Los Libra son personas creativas por naturaleza, por lo que buscar una actividad para dejar volar tu imaginación es de suma importancia. Te recomiendo un taller de teatro, un grupo de baile o un grupo de canto, te puede ayudar a ampliar tu círculo y a echar a volar tu imaginación.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No estás en un momento para descansar y darte un relajo, por mucho que sea merecido. Hay ocasiones en la vida en que debemos trabajar duro para poder avanzar y lograr nuestros objetivos. El mundo es un lugar maravilloso, donde puedes aprender y conocer gente de todo tipo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si tienes la posibilidad de pedir días libres o vacaciones, hazlo el día de hoy y lánzate a la aventura realizando un viaje, puedes descubrir mucho sobre ti mismo y sobre los pasos que quieres dar en la vida.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si estás soltero y te sientes atraído por más de una persona, también deberás realizar una decisión pronto, ya que puedes terminar perdiendo todo y tendrás que comenzar nuevamente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Entrega un consejo lleno de sabiduría a una persona necesitada, te lo agradecerá en el tiempo. La franqueza y la honestidad en la pareja son importantes, por lo que si tienes alguna molestia que comunicar, hazlo el día de hoy, pero con respeto y amor.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si tuviste una pelea en la pareja, es momento de aceptar que hay un problema que resolver, siempre es tiempo para enmendar las cosas y partir de cero juntos. Si te encuentras soltero, hay cosas que debes observar en tu relación anterior, para no volver a cometer los mismos errores.