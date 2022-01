Este 2021 ha sido un año de cambios para muchos: ahora mal, ahora parece que mejora, luego regular… El horóscopo ha sido tan loco como los meses pandémicos. El cansancio pandémico ha hecho mella en nosotros, el covid no sólo ha afectado a nuestra salud física sino también emocional y son muchos los que se preguntan qué les deparará este próximo año 2022. A continuación te dejamos la predicción del horóscopo de cómo irá el próximo año 2022 para tu signo del zodiaco, ten en cuenta que son aproximaciones y que tus buenas intenciones, constancia y solidaridad con los otros serán los que hagan el resto.

Horóscopo Aries 2022 (21 marzo al 19 abril)

Eres el primer signo zodiacal y este nuevo año estará lleno de muchas primeras veces para ti, Aries. Aprovecha todo lo que puedas este próximo 2022 porque se van a plantar oportunidades que jamás habrías imaginado y tienes que exprimirlas al máximo. Sí, Aries, esto sirve tanto para el amor como para el trabajo, la familia, las amistades… aprovecha lo aprendido durante el pasado año para ser humilde y aprender de tus errores. Si tienes que empezar el año sincerándote o disculpándote con alguien, recuerda que siempre es mucho mejor empezar el calendario con la verdad por delante.

Horóscopo Tauro 2022 (20 abril al 20 mayo)

Este 2021 ha sido duro para ti, Tauro. Y sabemos que, en muchos aspectos, aún tendrás que recuperar la autoestima y el daño que muchas cosas te han causado. Pero no te preocupes: este año pinta muy bien, sobre todo en lo relacionado con el trabajo y los negocios. ¿Qué tienes que hacer para que todo salga fetén? Exacto, ser valiente como tú bien sabes. No dejes que los errores del pasado supongan una carga extra en esa mochila, sobre todo, no sientas culpa por cuestiones que no fueron cosa tuya. Este próximo año te esperan sorpresas de las bonitas que cambian la vida para bien.

Horóscopo Géminis 2022 (21 mayo al 20 junio)

Como ocurre muchas de las veces en las que empieza el año, querido Géminis, no sabes muy bien por dónde tirar en ciertos aspectos de tu vida… y es que a veces te haces demasiadas preguntas. Aprende a fluir un poco, Géminis (pero acuérdate de hacerlo sin pisar a nadie), sincérate contigo y con los tuyos y aprovecha este año para adentrarte en esos proyectos profesionales, académicos y personales que realmente te apasionan. Seguramente te dé miedo, pero eso que tanto quieres y que te da miedo pronunciar está a punto de cruzar la misma esquina.

Horóscopo Cáncer 2022 (21 junio al 22 julio)

Estimado cangrejo, este año has pasado por estados de confusión que te han llevado a lo más alto y a lo más bajo en cuestión de días. Ante todo sabes que eres una persona fuerte y podrás seguir nadando, pero no olvides aprender a pedir ayuda cuando lo necesites, y, sobre todo, no olvides a las personas que lo han pasado mal contigo. Hay quien solo sabe estar cuando todo es fácil, otras personas sabrán estar muchos más años. Seguro que te siguen deseando lo mejor para este próximo 2022, cargado de felicidad. Este próximo año ve a por todas acordándote de todas esas personas. Te esperan cambios en lo laboral que quizá no esperes. Recuerda que la vulnerabilidad es la virtud de ser humanos y si algo caracteriza al cangrejo fuerte es que es vulnerable... ¡No pasa nada!

Horóscopo Leo 2022 (23 julio al 22 agosto)

Eres el signo más apasionado del horóscopo, el que más planes (aunque sea contigo mismo) haces para que este próximo 2022 venga cargado de cosas buenas. Haz una lista de las cosas que quieres dentro y fuera de tu vida, Leo: piensa en ti, no te dejes arrastrar por esa generosidad que te caracteriza y de la que tantos se aprovechan. Este año cuídate un poquito más, sobre todo en la salud y la alimentación, verás como lo demás vendrá rodado… En el amor vienen cambios.

Horóscopo Virgo 2022 (23 agosto al 22 septiembre)

No planifiques tanto, Virgo. No es necesario, de verdad. Este año 2022 viene cargado de ganas de cambiar de ambiente, puede ser una oportunidad única para redecorar tu hogar. Prepararás así el ambiente para pasar tiempo con los tuyos (y quizá un rincón para leer o ver películas pendientes tampoco vendría nada mal). Si te gustan las plantas, Virgo, guarda un espacio especial para ellas. En el amor y el trabajo todo irá sobre ruedas y en calma, y si te llevas alguna sorpresa no será por ti, lo sabemos: aprenderás mucho. Tampoco tengas miedo a decirle este año las cosas claras a las personas que abusan de tu confianza, Virgo, no eres peor persona por elegir a personas que quieren lo mejor para ti.

Horóscopo Libra 2022 (23 septiembre al 22 octubre)

Este año va a tener, como tú, una de cal y una de arena, Libra. No significa que vaya a ser un año malo pero tendrás que enfrentarte a dificultades y retos que quizá nunca hayas enfrentado. Pero no pasa nada, ¿acaso no te has venido entrenando este último año para poder con todo? A mitad de año verás cómo todo el esfuerzo que emplees en el trabajo y los estudios se verán recompensados, Libra. No olvides tus metas y ve a por ellas porque eres perfectamente capaz de conseguir todo, este año pasarán cosas que te ayudarán a saberlo y a coger esa poca confianza que te falta. ¡Ánimo!

Horóscopo Escorpio 2022 (23 octubre al 21 noviembre)

Quizá no te hayas empleado del todo a fondo durante este 2021 para cumplir tus metas: ir al gimnasio, hacer este o aquel curso… Este año puedes empezar planificando para que esa espontaneidad que te caracteriza no acabe por procastinar todos tus planes. ¡Apúntalo todo en una agenda y ve tachando los retos importantes! Este próximo año te depara novedades que no esperabas, cosas que te vendrán por sorpresa en el amor y la amistad… Si cuidas las nuevas personas con las que te cruces puede que te duren muchos años más.

Horóscopo Sagitario 2022 (22 noviembre al 21 diciembre)

El próximo año 2022 trae cambios, pero no debes asustarte. Llevas mucho tiempo esperando ese puesto de trabajo por el que tanto has luchado. También te darás cuenta de que otras cosas no se luchan, sino que tienen que venir o no merecen la pena. Este 2021 has aprendido a dejar ir, aunque aún te duela un poco, y eso es un paso que te servirá muchísimo en tu nueva etapa de vida. Llega un nuevo año con un Sagitario que cree mucho más en sí mismo y que atraerá muchísimas cosas buenas.

Horóscopo Capricornio 2022 (22 diciembre al 19 enero)

Este es el año para que te lances a realizar ese proyecto en el que llevas tanto tiempo pensando: Si crees en tu idea, ¿por qué no ibas a mostrarla al mundo? Sabes que lo vales mucho. Además, este tiempo de confinamiento y libertad te ha ayudado a darle forma a ese negocio, nuevo proyecto de tesis o trabajo que tienes en la cabeza… No tengas miedo, Capricornio, porque en lo laboral este es tu año. Recuerda cuidar de tu salud y no ser tan despistado con la alimentación. Recuerda también a esa persona que tienes al lado y que siempre está y cuídala mucho. Aprovecha este 2022 para estar con esa persona y demostrarle lo importante que es para ti. Este 2021 has hecho ya mucho trabajo al respecto, te has preocupado mucho por los demás y has plantado la semillita de cosas que precisamente germinarán este 2022. Recuerda: ¡Sigue nadando, sigue nadando..!

Horóscopo Acuario 2022 (20 enero al 18 de febrero)

Queridísimo Acuario: este no ha sido un año, ha sido una montaña rusa. Y es que cuando crees que algo es bueno pones toda la carne en el asador y, bueno, a veces te sale mal… pero sabes que no puedes controlar lo que hagan los demás. Lo importante es que este 2021 has hecho todo lo que estaba en tu mano para mejorar en lo laboral, en el amor y en tu salud, y aunque estas últimas hayan fallado un poco, ya has visto que en la primera todo ha venido rodado (y ha sido por ese enorme esfuerzo, sí). Aprovecha todo lo que has aprendido este 2021 para hacer del 2022 tu año definitivo, Acuario, sigue con esa creatividad y forma de apoyar a los tuyos que te caracterizan.

Horóscopo Piscis 2022 (19 febrero al 20 marzo)

Este año has pensado mucho en el pasado, Piscis, y aunque debas alejarte la mayor parte de las veces de ese tipo de pensamientos, si se trata de algo recurrente quizá debas ir a la raíz del asunto. Este 2022 va a ser de cambios para bien, vas a resolver muchísimas cuentas que tenías pendientes y vas a encontrar la tranquilidad que te faltaba enfrentándote a ellas. Todo eso te va a ayudar de forma determinante en todos los aspectos de tu vida, pues te mostrarás más seguro de ti mismo y descansarás mucho mejor esa cabeza tan sensible que tienes, Piscis.