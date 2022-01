Vicente Soriano, ex asesor de la OMS y profesor de la UNIR, ha hecho un repaso de la evolución de la pandemia y predice que el final de la crisis del coronavirus está más cerca de lo que creemos. “Para Semana Santa esto se ha acabado”, ha sentenciado; “los primeros antivirales se han aprobado y van a aparecer más en los próximos meses: inhibidores de la polimerasa y de la proteasa para que la gente pueda hacerse el test de antígenos en casa y, en el caso de dar positivo, puedan empezar a tomarse unas pastillas”, ha explicado Soriano. El ex asesor de la OMS ha destacado que estos medicamentos contra el covid no tienen “nada que envidiar a los antivirales”, según Soriano el autodiagnóstico y la medicación cambiarán el miedo a la enfermedad.

Los errores más comunes que pueden provocar un falso negativo en un test de antígenos Además, destaca que el coronavirus tiene similitudes con la gripe aviar, virus que puede ayudarnos a predecir cuánto va a durar la pandemia del covid: "Los gobiernos compraron oseltamivir y, ¿qué ocurrió? pues que cuando vieron que, con una inmunidad parcial, la gripe no era para tanto, entonces, los stocks se pudrieron en los almacenes", recuerda el científico. Según Soriano este tratamiento dura cinco días, por lo que “la gente no se pone grave y lo que va a ocurrir es que las sucesivas olas se van a comportar cada vez más como ya se están comportando, como un catarro de invierno más”. "Será uno más de los virus estacionales de invierno, junto al VRS y la gripe", ha concluido.