Vicente Soriano, ex asesor de la OMS y profesor de la UNIR, ha hecho un repaso de la evolución de la pandemia y predice que el final de la crisis del coronavirus está más cerca de lo que creemos. “Para Semana Santa esto se ha acabado”, ha sentenciado; “los primeros antivirales se han aprobado y van a aparecer más en los próximos meses: inhibidores de la polimerasa y de la proteasa para que la gente pueda hacerse el test de antígenos en casa y, en el caso de dar positivo, puedan empezar a tomarse unas pastillas”, ha explicado Soriano. El ex asesor de la OMS ha destacado que estos medicamentos contra el covid no tienen “nada que envidiar a los antivirales”, según Soriano el autodiagnóstico y la medicación cambiarán el miedo a la enfermedad y a sus síntomas.