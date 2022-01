“Cyberpunk 2022”, así ha titulado @MolondrongoTV el vídeo que se ha hecho rápidamente viral en Twitter (acumula más de 8 mil me gusta en dos días) y al que algunos usuarios han reaccionado con bromas y otros con algo de miedo.

“De todos los futuros distópicos que nos podía tocar, vamos hacia el que escriben los guionistas de “Aquí no hay quien viva”, responde un usuario, y es que el vídeo no es para menos… @MolondrongoTV se encontraba de compras en un centro comercial Carrefour cuando un bote de pisto casero se dirigió hacia él con voz masculina, moviéndose a la vez que explicaba sus propiedades. El bote de pisto, iluminado por una lámpara a modo de foco, se movía suavemente (quizá tratando de parecer sugerente) activado por un sensor de movimiento que captaba si un cliente merodeaba cerca del producto o no, para activar si hipnótico “canto”.

Del “a mí me habló un pisto” a “a mí me dio conversación un caldo de pollo casero” han hecho falta tan sólo unos cuantos retweets. Otro usuario (@JoniPod) reaccionó a la publicación con un vídeo parecido, esta vez protagonizado por un brick de clado de pollo parlante: “Con una gomilla en la base para que no se caiga, ¡la cutrez!”, comentaba otro usuario.

Sobre la falta de recursos que al menos aporten elegancia a la medida publicitaria hablaba otro usuario: “Es futurismo cutre, al más puro estilo de una de la infravalorada Maniac”, comenta otro usuario haciendo alusión a la miniserie de televisión de 2018 protagonizada por Emma Stone y Jonah Hill, en el que dos desconocidos hacen de conejos de indias para un ensayo farmacéutico, dando lugar a situaciones bastante distópicas.

No sabemos hasta qué punto esta forma de hacer publicidad del producto es efectiva en el “campo de batalla” de los pasillos y estanterías llenas de marcas y productos donde elegir, lo que sí es cierto es que, de cara a las redes sociales, está llamando bastante la atención y otros usuarios no han tardado en compartir experiencias similares.