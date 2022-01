Josie Barnes, una mujer británica de 27 años, ha visto cómo se viralizaban unas fotos de ella y su hijo, que ahora tiene 7 meses, por el nombre que le puso al nacer: Lucifer. Muchos usuarios de las redes sociales la están acosando por su elección desde que llamó a un programa de televisión y citó el nombre de su bebé. Incluso ha recibido amenazas de muerte "horribles y aterradoras".

Molesta con la situación, la madre, que reside en Devon, ha explicado que "el diablo no es el significado del nombre de mi hijo" y ha defendido que no se inspiró en la Biblia a la hora de elegirlo.

Según ha señalado, Lucifer es un bebé "milagroso", ya que había sufrido diez abortos antes de tenerlo. Fue diagnosticada de hemiplejia el pasado septiembre y un mes más tarde descubrió que estaba embarazada. Asegura que vio Lucifer en un libro de nombres para bebés y que le gustó cómo sonaba. Su primera opción, al estar convencida de que sería una niña, era Narnia.

Tras ser tachada de atea, Josie, que tiene otra hija de seis años, desveló que "¡ni siquiera sabía lo que era un ateo hasta anoche! Todos tienen sus propias creencias. Cuando se trata de religión y vida real, son cosas muy diferentes: una es la vida real y la otra está en un libro".

"Es muy malo que un bebé de 7 meses sea criticado y acosado por su nombre"

"Miré miles de nombres de bebés y no fue una decisión que tomé a la ligera porque sabía que era el último hijo que podría tener. Me gustan los nombres que me gustan, puede que no sea adecuado para otras personas. Cuando elegí su nombre sabía que a la gente no le gustaría, pero no depende de ellos", subraya Josie, que cree que "es muy malo que un bebé de 7 meses sea criticado y acosado por su nombre".

No han sido las primeras críticas, ya que "un par de miembros de mi familia me dijeron 'no puedes llamarlo así', pero les dije que no soy religiosa, por lo que no representa para mí lo que otras personas creen que representa". De hecho, Josie Barnes asegura que han contactado por correo electrónico con ella al menos 15 personas que también tienen hijos llamados Lucifer.

"Solo quiero dar las gracias a aquellas personas que han compartido bondad y amor conmigo, y han dicho lo que pienso: '¡Es solo un nombre!'".

De hecho, Lucifer, que proviene del latín lux ‘luz’ y ferre ‘llevar’, significa "portador de luz" y, según lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una forma poética de llamar al lucero, haciendo referencia al brillo del planeta Venus al amanecer, además de dar nombre a varias figuras del folclore.