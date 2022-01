La Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, órgano colegiado del Ministerio de Sanidad del que forman parte otros ministerios y las comunidades autónomas, limitará hoy el precio máximo de los test de autodiagnóstico de antígenos.

La Comisión se reunirá en un encuentro extraordinario a partir de las 10 horas para fijar un máximo del precio de estas pruebas, que desde antes de navidades encadena semanas de máximos de ventas ante la escalada de casos de coronavirus, lo que ha tensionado el mercado hasta el punto de verse reflejado en su coste.

Si no se ha hecho antes, según el Ejecutivo, es porque antes había que solventar el problema de la escasez.

"El debate que teníamos antes o durante estas Navidades ha sido, sobre todo, sobre la oferta de estos test; hubo un aumento exponencial de demanda pero no de oferta. Este tema ya está resuelto; ahora nos meteremos con el control del precio del test de antígenos", dijo Pedro Sánchez al anunciar esta medida el pasado lunes.

Según la asociación de consumidores Facua, la falta de estos test de autodiagnóstico ha llevado a subidas de su precio de hasta un cien por cien; a través del análisis de 150 farmacias en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Vitoria, constató precios que oscilaban entre los 4,95 y los 10 euros.

La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño -uno de los departamentos que forman parte de la Interministerial- dijo ayer que la intención es bajar el precio "lo más posible porque es algo de primera necesidad", aunque "las comunidades tienen aproximaciones distintas".

"Ahora es el momento, es necesario fijar precios. Yo he comprado a 7-8 euros y no puede ser. Además de la bajada del IVA tenemos que asegurarnos que los productores e intermediarios no tienen beneficio extraordinario".

El PP ha pedido que el precio que fije sea de 2 euros y que se plantee la gratuidad de estas pruebas para quien no puede pagarlos por su nivel de renta, mientras que Ciudadanos aplaudiría la liberalización de la venta en los supermercados a un precio de entre 2 ó 3 euros.

La liberalización de la venta no está encima de la mesa

Desde el Ejecutivo mantienen que la liberalización de la venta no está encima de la mesa, ante todo, por una cuestión de seguridad.

Pero las grandes cadenas de la distribución como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Ikea o MediaMarkt insisten en ofrecerse para vender los test de antígenos para facilitar así su reparto entre la ciudadanía y ayudar a combatir el tsunami de contagios derivados de ómicron.

Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa también a Apple Retail, Bricomart, C&A, Conforama, Costco, Eroski, FNAC, Leroy Merlin, Tendam, Toys`R`Us, Sarton, Worten y Dufry, esta medida "permitiría distribuir de forma masiva los test y abaratar sustancialmente el precio".

Mientras, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha aplaudido que por fin se limite el precio porque acabará con los aumentos "excesivos" del coste y las tensiones en el mercado de los que estos profesionales también han sido "víctimas".