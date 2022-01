El horóscopo de hoy jueves 13 de enero de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Quienes se sientan un poco solitarios el día de hoy, deberán buscar apoyo y compañía en las personas que más quieren, es importante hacer esto, sino podrían enfrentar una pena por la noche.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si estás conociendo a alguien nuevo y sientes que no están yendo bien las cosas, es probable que tengas que intentar tener una mayor conexión con esa persona, no deseches la relación de inmediato, trata de tener un poco más de paciencia, podría ser algo que valga la pena si le das la oportunidad.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Recuerda que nunca es bueno guardar las cosas importantes que debes decir, no escondas nada de tu pareja, si bien es bueno tener secretos, las cosas que sientes sobre la relación siempre deben ser manifestadas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Tienes una oportunidad clave para poder ser mucho más feliz, solo debes comenzar a darte cuenta de los pasos que debes dar en tu vida para conseguir el anhelado sueño que has tenido desde hace mucho tiempo, no dejes de poner atención.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Amar es un acto de dar y recibir, pero estás dando menos de lo que recibes, no tengas temores a entregar tu corazón, ni tampoco a dar una oportunidad a alguien que está presente en tu vida y que puede ser muy duradero.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El amor está presente, pero estás dando muchos peros para llevarlo a cabo, deja de dar excusas, atrévete a conquistar a la persona en la que estás pensando.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El trabajo se encuentra bien, por lo que puedes sentarte y disfrutar de los frutos que vienen llegando de a poco. Virgo comienza a experimentar la vida desde una forma mucho más abierta y dejando de lado miedos antiguos que comenzaban a estancar su proceso.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El amor necesita ser vivido con mayor fuerza, es probable que estés dejando de lado la parte íntima con tu pareja.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Estás entrando en una buena etapa de la vida, el volver a la infancia por un momento es muy necesario, ya que nos enseña que debemos volver a mirar las cosas con una mirada un poco más inocente.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una persona muy elegante y con buena situación económica contratará tus servicios, procura atenderle bien, pueden salir más trabajos para esta persona, lo que será muy bien recompensado. Si tienes la posibilidad de pasar el día completo junto a la persona que amas, entonces hazle una sorpresa llevándole a un viaje a la playa o al campo para disfrutar de una excelente jornada juntos.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Si recibes una invitación de un amigo para ir a cenar, acepta sin dudar, tienen mucho que conversar y ponerse al día. No es bueno que hayas dejado de vivir un buen momento con la persona que tienes al lado por preferir tu trabajo, recuerda que estas decisiones van mellando las relaciones de pareja y hacen que ya no tengamos ganas de seguir adelante, el amor es importante en la vida y debe ser algo bello para vivir y no algo para postergar todo el tiempo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Una mujer que conoces muy bien está esperando para darte una excelente noticia con respecto a algo que se te adeuda, no dejes de alegrarte con este mensaje que te llegará. Compartir con otros no debe ser una obligación, pero tampoco puede ser algo que dejes de hacer muy seguido.