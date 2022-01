«Las marcas reflejan cómo ha cambiado la sociedad y qué elementos ya no están»

Fernando de Córdoba (Madrid, 1987) realiza un intenso trabajo divulgativo sobre las marcas, su historia y sus curiosidades a través de sus perfiles en redes sociales, donde es conocido con el sobrenombre de «Gamusino». Administra también el portal Traspapelados.com, dedicado a la recopilación de documentos de todo tipo relacionados con la vida cotidiana de las últimas décadas del siglo XX. Licenciado en Comunicación Audiovisual, forma parte del equipo docente del curso de Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital de la Universidad de Alicante (UA), en el que imparte el módulo de Branding, Marcas y Estrategia de Contenido.

¿Qué importancia tienen las marcas en nuestro día a día?

No es tanto el diseño del logo o el nombre, sino el significado que le damos. Cualquier cosa es una marca, incluso una persona o un animal: la imagen que tenemos de ellos son marcas, son conjuntos de significados. Es fundamental conocerlos y gestionarlos, saber cómo afectan a la comunicación y a la imagen que transmiten a los demás.

¿De qué manera pueden influir los elementos de una marca sobre esa imagen?

Además de la construcción de los mensajes y de la narrativa de la marca, hay asociaciones psicoculturales que están influidas por las modas, como las tipografías o los colores; por ejemplo, el negro y el gris se asocian tradicionalmente al lujo, y el rosa a lo femenino. También influye el paso del tiempo; hay cosas cuyo significado va cambiando, o a partir de las cuales se van creando convenciones. Es el caso de asociar el color azul a la cerveza sin alcohol y el morado a la leche sin lactosa, porque hubo sendas empresas que empezaron a identificar sus productos de esa forma y otras fueron haciéndolo después.

En su web Marcaporhombro.com repasa la evolución histórica de algunas de las principales marcas de nuestro país y cuenta muchas curiosidades al respecto. ¿Qué le llama la atención de este tema, qué le hizo querer darlo a conocer?

Las marcas son un reflejo de la sociedad, y a través de ellas puedes ir viendo cómo ha ido cambiando. Pero no solo lo que se refiere a nombres y colores; por ejemplo, un letrero de una tipología determinada te habla de un elemento que en su momento pudo ser cotidiano y que ya no está. Me parece muy interesante y muy curioso, y esa curiosidad me lleva a querer saber más.

¿Hay algo en este sentido que le haya sorprendido de una manera más especial?

Sin ir más lejos, eso mismo que comentaba de que un color se vuelva el estándar de un producto, como el azul para la cerveza sin alcohol. O al contrario, que sirva para diferenciarlo de su competencia: en muchos productos o servicios puedes optar entre uno que tiene el rojo de color corporativo y otro azul, ¡hasta entre los partidos políticos!

¿Qué importancia tiene la divulgación de estas cuestiones?

El «branding» es una disciplina que no está muy extendida, y tradicionalmente no se ha dado mucha importancia a las curiosidades relacionadas con él. Pero es muy importante ver cómo han evolucionado las cosas, y no solo para hacer historiografía, sino también por estrategia. Podemos ver experiencias que han salido bien y otras que no han tenido éxito, cómo han evolucionado las técnicas, tanto aquellas que ahora son innovadoras como otras que nos parecen muy convencionales, pero que tuvieron su primera vez. Es el caso de las rebajas, o de poder ver los productos de una tienda sin tener que pedírselos al comerciante.

Investiga también el origen de los nombres comerciales, que deben guardar otro sinfín de curiosidades...

Los nombres son a veces algo tan íntimo que no nos paramos a pensar de dónde vienen. No caemos en que son acrónimos, antropónimos, topónimos... Está bien encontrar esas curiosidades, darles un significado. Todo tiene una historia detrás, o bien la tuvo, o más curioso: que no la llegó a tener porque se trata de una experiencia fallida o que no tuvo continuidad en el tiempo. Los nombres son la parte más injusta del «branding», porque es muy difícil enamorar a alguien con un nombre antes de que tenga un significado; es solo una palabra que no suena a nada. Por ello, hacer que lo tenga es un reto.

Mención aparte es la del portal «Traspapelados». ¿Qué importancia tiene la recopilación de documentación cotidiana de hace décadas, desde carnets de socio de un club deportivo hasta abonos de transporte, pasando por folletos, planos, facturas y otros artículos similares?

Todos esos documentos nos cuentan las pequeñas historias de cómo hemos sido. Eran papeles y objetos destinados a tener un uso corto en el tiempo y desaparecer. Al preservarlos, nos cuentan una historia que resulta muy interesante.

En redes sociales usted hace un llamamiento a la colaboración para que le hagan llegar más documentos antiguos digitalizados. ¿La gente responde?

Sí, la verdad es que es algo que está gustando bastante. Me encuentro gente que tiene muchos documentos y se ofrece para enviármelos. Pero además, muchos escritores, o guionistas o documentalistas de televisión y cine utilizan el portal para inspirarse o tener una referencia. Hay que pensar que no es fácil encontrar ya este tipo de documentos, y que cuando se está construyendo una ficción, sin embargo, una de las cosas de las que más se va a acordar la gente es esta.

¿Veremos todas estas curiosidades o inquietudes plasmadas en una única obra?

En un libro, que espero salga antes del verano. Cómo nacen, se desarrollan y mueren las marcas, de una forma muy curiosa.