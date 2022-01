"Yo os declaro marido y mujer... hasta que la tarta os separe". Esto vendría a ser un resumen rápido de lo que le ocurrió a una pareja que se casó justo antes de Navidad y cuyas nupcias quedarán anuladas en unos días. Fue la novia la que pidió el divorcio justo el día después de la boda por un motivo que ha sorprendido incluso a su propia familia, que le ha rogado que reconsidere su decisión.

La protagonista de esta historia ha contado su caso, usando un seudónimo, en la revista Slate, en un apartado denominado "Dear Prudence" donde una experta da consejos sobre decisiones difíciles.

"Nunca me importó casarme, pero no me opuse. Entonces, cuando mi novio me propuso matrimonio en 2020, decidimos hacerlo. Cada uno de nosotros asumió aproximadamente la mitad de la responsabilidad de organizar la boda, pero creo que fui bastante razonable acerca del compromiso cuando él realmente quería algo", explica la novia.

La única petición de ella sobre el banquete fue que no le pusieran pastel en la cara. El novio, al parecer, se tomó a broma su exigencia y cuando estaban ante la tarta nupcial, ni corto ni perezoso, "me agarró por la parte de atrás de la cabeza y la empujó hacia abajo. Estaba planeado ya que el pastel fue DESTRUIDO, y él tenía un montón de pastelitos como respaldo".

Su enfado fue tan monumental que al día siguiente le dijo que habían terminado. "Soy MUY claustrofóbica después de un accidente automovilístico que sufrí hace años, y entré en pánico por ser empujada dentro de un pastel y retenida allí", dijo.

Su familia y amigos consideran que debería darle una segunda oportunidad y creen que está "reaccionando exageradamente".

"Yo no quiero, pero todos están tan unidos y confiados en su seguridad de que estoy cometiendo un terrible error que me pregunto si tienen razón", concluye su carta.

Jenée Desmond-Harris, la "Querida Prudencia" del medio, le contestó que "todo el mundo está seguro de que te estás equivocando, pero no son ellos los que tienen que despertarse todos los días con un hombre cuyo comportamiento los repele enormemente. Tú sí lo estás. Así que solo tienes que escucharte a ti misma. Creo que lo que hizo fue una señal de alerta sobre no respetarte a ti y a tus deseos, por no hablar de la agresión física, pero incluso si no lo fuera, el hecho de que realmente no te gustara es suficiente. Toma nota mental de cuáles de tus seres queridos no parecen valorar tu felicidad y continúa con tu divorcio".

