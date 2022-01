El horóscopo de hoy miércoles 19 de enero de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

La salud suele jugarte malas pasadas (especialmente en cuestiones de estómago) y eso se debe también a tus repentinos cambios de humor, el cuerpo no siempre puede sobrellevar tus emociones. Renuncia a las salidas nocturnas, a las comidas demasiado grasas y todo volverá a la normalidad. No te agobies por cuestiones de trabajo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes que la pereza domine tu vida, tienes que ponerte de pie y comenzar a trabajar por lo que quieres, no puedes siempre estar ahí esperando a que todo caiga del cielo, es momento de pararse y esforzarte. Date un capricho porque te espera una semana muy larga.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes un gran espíritu de lucha, pero no lo estás dejando salir a la luz, es probable que debas tomar la opción de comenzar un taller o un tipo de orientación motivadora que te ayude a sacar afuera todo ese poder que tienes en tu interior, no te cierres a la posibilidad de leer un libro que te ayude o de buscar información sobre el tema.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás pasando por ese momento malo que estuviste viviendo hace poco tiempo, no dejes que esto te vuelva a tomar, ya que podrías terminar muy triste si dejas que esa sensación siga en ti. Es un buen tiempo para estar a solas, si ya has conocido a alguien, entonces debes pensar bien si quieres seguir o formar algo con esa persona, no cometas una injusticia ni le hagas perder el tiempo innecesariamente.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El deseo y la pasión sin límites te llevarán a vivir experiencias afectivas espléndidas e inolvidables. Dale rienda suelta a tus sentimientos. Tienes el poder de elegir tu camino, de aprender según tus cualidades. No pierdas el tiempo en cosas que no te apetecen.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás escuchando mucho más a tu voz interior y a tus deseos, esto siempre es una actitud adecuada y puedes conseguir mucho si sigues haciéndolo. Alguien te llamará y te hará una oferta económica que no podrás rechazar, implicará ganar una gran suma de dinero, por lo que debes poner todo tu esfuerzo para lograr llegar a un buen acuerdo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás caminando por un terreno peligroso en tu trabajo, no dejes que las nuevas obligaciones que tienes te hagan perder el camino ni tampoco te hagan tirar la toalla, necesitas comenzar a poner más atención y enfocarte mucho más en lo que debes hacer.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La salud puede estar fallando un poco en esta jornada, hay posibilidad de malestares por la mañana, por lo que si necesitas ver a un especialista, no dudes en hacerlo, siempre es bueno consultar con alguien que sabe del tema para despejar cualquier duda.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Buen día para pasarlo con la familia, tus seres queridos están esperando por ti y te lo han hecho saber, hazles una visita, no le dediques todo el tiempo al amor y al trabajo, también debes pasar tiempo con las personas que han hecho todo por ti y que siempre van a estar ahí a tu lado.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un buen día para firmar documentos importante o para hacer tratos de negocios, ya que proyectarán muy buenas ganancias si lo haces, toma los riesgos que se presenten durante la jornada, nunca sabes lo que pasará, pero lo que sí es seguro es que te irá muy bien si sigues tu intuición.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Comienzas a andar lento y de a poco, lo que te traerá muchos beneficios a largo plazo, no sientas que vas a perderte de muchas cosas si no vas a la velocidad que tenías costumbre, recuerda que las mejores cosas son aquellas que tienen tiempo de madurar y por las que uno puede esperar.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Momento decisivo para la pareja, si vienen teniendo problemas hace algún tiempo, es probable que el día de hoy tengan una conversación donde decidirán el destino de la relación, siempre es preferible tener esta conversación antes que uno de los dos tome una decisión arbitraria y sorprenda a la otra persona que quizás no se había enterado que las cosas estaban tan mal, procura siempre pensar lo mejor para ambos y así tomarás la mejor decisión.