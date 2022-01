El horóscopo de hoy lunes 24 de enero de 2022 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria, según dice la astrología. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una persona que creías no volver a ver puede aparecer reclamando un dinero que le debes, si esto es así, entrega el dinero adeudado, si estás seguro que ya lo hiciste, busca una manera de comprobarlo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes que las obligaciones te alejen de las personas que quieres, si no ves a tus padres o a tus seres queridos en mucho tiempo, es tiempo hacerles una visita, será un día lleno de amor gracias a eso. Un día positivo para realizar actividades al aire libre.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El temor a amar es algo muy común, sobre todo cuando nos han roto el corazón muchas veces, existe alguien en tu vida que está muy interesado en concretar una historia contigo y lo sabes, si sigues teniendo miedo y cometiendo actos equivocados con esta persona, terminará por alejarse.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Pero no te confíes, porque para quienes han optado por mantenerse sin compromiso, viene una sorpresa, ya que puede aparecer alguien nuevo el día de hoy que hará que se desestabilice un poco este mundo que has construido a tu alrededor.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No dejes que tus hijos, si es que lo tienes, sean manejados por su grupo de amigos, enséñales a pensar por sí mismos y no sucumbir a la presión social que ejercen los pares para cometer actos que luego tendrán malas consecuencias en su vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Te muestras receptivo con los demás, sobre todo en tu trabajo. Estás más afable y cercano a tu familia, en particular al ser amado. Cuida más de tu cuerpo, estás dejando de hacer ejercicio y comiendo a deshoras, mantente en forma.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un viaje hacia el interior puede ser una buena forma de solucionar los problemas que pueden estar ocurriendo en tu relación de pareja, no dejes que los miedos y las inseguridades te pasen la cuenta en este ámbito, podrías terminar perdiendo a quien amas.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si estás en proceso de separación de tu pareja, debes saber que pese a que es un momento doloroso, será lo mejor para ambas partes en el futuro, siempre puedes volver a amar. Si estás bien en tu relación hay cosas que no se han contado, empieces por sincerarse el uno con el otro.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Existen metas en tu vida que no has cumplido y el día de hoy resentirás eso, además te darás cuenta que has invertido mucho tiempo en cosas innecesarias. El amor está esquivo para los solteros, no trates de buscar cariño donde no lo recibirás.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si has vivido una desvinculación de tu trabajo recientemente puedes sentirte un poco mal por esta situación, en vez de dejarte caer y pasar tus días mirando televisión, busca soluciones y comienza desde hoy a hacer un nuevo camino. .

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

La vida de pareja tiene complicaciones de carácter económico, pero hoy recibirán una buena noticia que puede alegrarles, ya que tiene que ver con una resolución o un pago a su favor, lo que les permitirá salir de deudas atrasadas. Será un buen día en el trabajo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Aries comienza a darse cuenta que no puede trabajar siempre por sí mismo, que pertenece a un colectivo y que es una parte importante de este equipo, al menos hoy eso le harán sentir sus compañeros y superiores. Comenzar una relación siempre es un proceso que lleva tiempo.