Otro desafío viral que acabó mal. Un estudiante británico de 19 años ha revelado que se quedó sin pezones tras rociárselos con dos botes de desodorante en spray como parte de un reto para las redes sociales. El chico, que cuando sucedieron los hechos tenía 15 años, se encontraba en el vestuario del gimnasio de su colegio cuando unos compañeros le instaron a realizar el "challenge" vaciándose dos latas de Lynx, la marca de Axe en Reino Unido, sobre su pecho desnudo.

Una vez lo hizo, uno de los compañeros le golpeó los pezones y al estar congelados por la acción del desodorante, se le cayeron. "Al principio solo te da frío. No es realmente una gran cosa. Pero luego comienza a arder y estás ahí deseando que se pase", explicó el joven al tabloide británico The Mirror.

"¿Alguna vez has visto una verruga? Era exactamente así. Dolía. Era como piel en carne viva y expuesta", añadió este alumno de la Universidad de Liverpool, que tras aquel episodio se fue a clase como si nada.

"Estoy en alemán, sentado, me estoy relajando, pero la gente me avisó: 'Tienes sangre en tu camisa'. Y vi dos manchas de sangre donde antes estaban mis pezones. Mi profesor de alemán detuvo la clase y preguntó: '¿Qué está pasando? ¿Necesitas ir a la sala médica?'", relata el joven, que le contestó que no era necesario: "No, estoy bien".

Quizá el joven pensara que le sucedería lo mismo que al protagonista de uno de los anuncios de Lynx, muy en la línea de lo que suelen ser los de esa marca:

Lejos de quitarle hierro al asunto, el afectado asegura en la actualidad que no se arrepiente y que lo volvería a hacer si pudiera retroceder en el tiempo. "Ahora que lo recuerdo, fue una tontería, simplemente sucedió. Ahora no tengo pezones", subraya, al tiempo que apunta que su primera novia se ha reído al saber que le faltan esas partes del cuerpo, mientras que otras personas a las que se lo cuenta no se lo creen.