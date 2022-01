"Hoy habrá médicos con covid en el examen del MIR y la culpa es del Gobierno"

Miles de españoles están convocados este sábado para el examen de Médico Interno Residente (MIR) y el resto de disciplinas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), pero habrá quienes no puedan presentarse. El Ministerio de Sanidad no ha reaccionado a las peticiones llegadas desde sindicatos médicos y otros colectivos, que llevan tiempo pidiendo alternativas para aquellos que den positivo por covid. El Gobierno no solo prohíbe que se examinen, sino que les obliga a esperarse a la convocatoria de 2023, sin dar otras opciones como llevan meses demandando los propios sanitarios.

Desde el Sindicato Médico de la C. Valenciana CESM-CV, su secretario, Víctor Pedrera, denunció este viernes a este periódico el silencio del Gobierno ante lo que considera una "ofensa" para los aspirantes a residentes sanitarios. "La Administración debería haber facilitado mecanismos para que todos los alumnos pueden hacer el examen", explica. "Igual que se ha habilitado el voto, y levantado la cuarentena, en varios procesos electorales, no entendemos que para el MIR no se habiliten medidas similares para las personas que están contagiadas y, al mismo tiempo, proteger a los que no lo están. Es decir, que hubiesen habilitado aulas especiales", explica. Sanidad prohíbe examinarse este sábado a los MIR contagiados Ya es tarde, porque los 28.514 aspirantes al MIR de toda España iniciarán las pruebas este sábado a las 16 horas, de los que casi una novena parte corresponden a aspirantes de la Comunitat Valenciana. "Ya no hay tiempo para la reacción, por lo que todos sabemos que puede darse el caso de que alumnos que puedan ser positivos no se hagan la prueba o hagan el examen si son asintomáticos, porque se juegan mucho. Y la culpa es del Gobierno", explica. La coordinadora del MIR de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sheila Justo, lamenta la falta de sensiblidad del Gobierno. "En la reunión que mantuvimos con Sanidad el 22 de diciembre, pedimos que se revaluara la situación, que hubiera alternativas para los positivos por covid y no perdieron su derecho a examen. Dijeron que se lo iban a replantear, pero no obtuvimos respuesta", afirma a Levante-EMV. "Nos han contado que muchos estudiantes han dejado de ir a las bibliotecas, otros se han ido a estudiar a otros pisos para estar aislados. Han cambiado estilo de vida, pero aún así algunos dan positivo. Lo ideal es que con la justificación del médico hubieran dado una alternativa porque es una causa de fuerza mayor. No creo que por retrasar 15 días para ellos sea una ventaja. Lo sé porque he estudiado el MIR", asegura la doctora. "Una opción telemática hubiese sido otra opción. Lo que queríamos son alternativas, pero es el Gobierno quien tiene que darlas", añade. El Gobierno, asegura Sheila Justo, ha dejado de lado a los médicos. "Muchos de los que se presentan acudieron a la llamada de auxilio del Gobierno en la pandemia, y de repente la administración no les da alternativas. Esto no tiene una lectura lógica. Ha habido un maltrato desde el principio, porque Sanidad no valora el esfuerzo de los médicos", explica, antes de dejar un dato concluyente. "Cada vez se presentan menos, el ratio ha bajado. Hay una fuga de médicos y eso es consecuencia de lo poco que se nos valora", añade. Las pruebas de acceso a la FSE, que constarán de 200 preguntas más 10 de reserva, comenzarán a partir de las 16 horas y los aspirantes a las mismas se incorporarán a las aulas de manera escalonada a partir de las 15 horas.