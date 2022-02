La festividad del Año Nuevo Chino ya ha arrancado en este comiendo de febrero 2022 y tenemos las nuevas predicciones del horóscopo chino. Por fin comienza en Año Nuevo chino del Tigre y muchos tienen puestas las esperanzas en esta nueva etapa que termina el 23 de enero de 2023) traiga, esta vez sí, muchos cambios para bien. Este año 4.719, según el calendario chino (2022 en nuestro calendario gregoriano) será el año del Tigre de Agua.

Y es que el año del Tigre, como cada animal que rige el calendario del horóscopo chino, tiene un significado muy especial. Desde hace cuatro mil años, cada chino tiene un animal (de doce en total) asignado y cada uno de esos animales, al igual que nuestro horóscopo occidental, tiene asignado un carácter y unos valores.

El 1 de febrero comenzará el año del Tigre según el horóscopo chino, signo caracterizado por su fuerza y energía. Este nuevo año terminará el 23 de enero de 2023, durando un total de 356 días, nueve menos que el del calendario gregoriano usado por los países occidentales. El Tigre no volverá a regir el calendario hasta el 2034.

¿Qué significa el Tigre?

Aunque es un animal salvaje y aparentemente hostil y peligroso, según la tradición china es el más noble de todos los habitantes de la selva. Así, los nacidos este año (y todos los años que ha regido el Tigre) son personas de gran carácter, independientes, pero también muy valientes y nobles, grandes amigos y compañeros que lo darán todo por los demás y las buenas causas.

Según las teorías de los expertos en horóscopo chino, la dualidad entre el agua y el tigre que ha tocado este año 2022 influye en el "Qi" de las personas, lo que podría significar cambios significativos en el transcurso del contexto social, político, económico y espiritual de las personas.

Predicción

A continuación puedes comprobar qué animal eres según tu año de nacimiento y qué te depara este año 2022 según tu horóscopo chino.

HORÓSCOPO BUEY 2022:

(Los nacidos en 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

El Buey se caracteriza por ser un signo muy sabio y prudente. Uno de los animales más sinceros y leales del horóscopo chino. Si bien 2022 será un año de cambios y complicaciones imprevistas, los bueyes emplearán toda su energía y lograrán salir adelante. El trabajo de todo el año anterior se va a ver recompensado con oportunidades que no te habrías imaginado pero que marcarán un antes y un después en tu vida: recuerda confiar más en ti mismo porque te mereces que te pasen cosas buenas, Buey. Con la pareja disfrutarás de una relación estable y, si no tienes, quizá este sí sea el año en el que encuentres a esa persona que te dé la paz que necesitas. En lo laboral habrá cambios y todos serán para mejor: tu esfuerzo durante este 2021 habrá dado sus frutos.

HORÓSCOPO RATA 2022:

(Los nacidos en 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020)

Quizá este no vaya a ser tu mejor año pero gozarás de buenos amigos que harán que merezca la pena superar las dificultades en su compañía. Este va a ser más un año de "sembrar" para las ratas: vas a poder aprender muchísimo y fortalecer los vínculos que ya tenías. Las personas nacidas bajo el signo de la Rata son muy sociales, inteligentes y también impulsivas. Su tenacidad y audacia les hará conseguir todo lo que pretendan este año. En el amor gozarás de estabilidad, al igual que en el campo de la amistad y el trabajo. A pesar de todo puede que las dificultades que se presenten durante el año te generen un poco de estrés: tranquila, ratita, porque vas por muy buen camino.

HORÓSCOPO TIGRE 2022:

(Los nacidos en 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este es tu año, Tigre. Sin embargo eso no quita que este 2022 vayas a pasar por momentos estresantes que te pongan al límite: vas a tener que demostrar más que nunca esos valores que te caracterizan. Vas a pasar de vivir momentos de auténtico éxito a pasar otros en los que necesitarás apoyarte más que nunca en tus fieles amigos y tu familia: cuida bien tu salud y no desistas ante los vaivenes laborales. Si tienes pareja deberías empezar a pensar en suavizar la forma en la que te expresas, intenta ser más asertivo y empático porque quizá esa persona no se está tomando del todo bien que vayas con todo por delante siempre. Si no tienes pareja van a salirte oportunidades: intenta ser selectivo y pensar muy bien a quién eliges.

HORÓSCOPO GATO, CONEJO O LIEBRE 2022:

(Los nacidos en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Un año llevo de creatividad y productividad para el Conejo. Vas a tener la oportunidad de recoger el resultado de un trabajo bien hecho durante el pasado 2021 y, no sólo eso, sino recoger la confianza que has sembrado para sentirte más seguro de ti mismo. Habrá momentos en los que podrías pasarlo mal pero recuerda que todo depende del cristal con el que se mire: vas a aprender muchísimo este año, Conejo. Si tienes pareja recuerda que debes invertir tiempo y esfuerzo en ella, no trates de llegar a los buenos momentos por el camino fácil ni tampoco generes discusiones innecesarias. Si no tienes pareja quizá este no sea tu año para hallar la estabilidad, aunque se esperan muchas oportunidades en las que te lo pasarás muy, muy bien.

HORÓSCOPO DRAGÓN 2022:

(Los nacidos en 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Los dragones son el ojito derecho del horóscopo chino (como los Piscis para Esperanza Gracia). Los nacidos bajo este signo están ligados al poder, la grandeza y los caminos del éxito (lo que se reflejará en el trabajo). Personas muy seguras de sí mismas, sin miedo a enfrentarse por lo que creen que es justo y noble. Este año te esperan muchos desafíos si has nacido bajo este signo: construirás relaciones nuevas pero también tendrás la oportunidad de reconstruir aquellas que se habían roto. Si tienes pareja vas a profundizar y a comprometerte mucho más en la relación: intenta hacer cosas bonitas por esa persona, porque este año puede ser especialmente feliz en ese aspecto. En el caso de que no tengas pareja procura estar abierto porque este año puede ser muy bonito en el amor.

HORÓSCOPO SERPIENTE 2022:

(Los nacidos en 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

En el ámbito laboral este año va a ser “el año” para los nacidos bajo el signo de la serpiente. Vas a tener grandes oportunidades laborales y tu astucia e inteligencia van a hacer que sepas aprovecharlas bien. Este no va a ser un año de éxitos y sorpresas inesperadas, más bien vas a recoger todo aquello que has sembrado, Serpiente. En el amor, exactamente lo mismo: si has sabido cuidar a esa persona que estaba por ti en 2021 este año vais a poder disfrutar al máximo el uno del otro. Si no ha sido así, quizá este sea el año para reflexionar, pensar y analizar cómo te enfrentas a tus relaciones. Vas a tener la oportunidad de retomar cosas que se habían roto, relaciones o amistades que creías perdidas: pero para ello debes dar el paso de ceder, un esfuerzo difícil para las serpientes pero con el que harás que este 2022 brille.

HORÓSCOPO CABALLO 2022:

(Los nacidos en 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Como este 2022 es de cambios, estos también se reflejarán en la vida de los nacidos bajo el signo del caballo. Este 2022 habrá muchas cosas inesperadas pero el carácter noble y fuerte de las personas caballo hará que sepan afrontar cada una de las dificultades. Este año vas a necesitar paz y tranquilidad para superar tus metas, así que prioriza estos aspectos al máximo: esto hará que tampoco tengas que preocuparte por tu salud. En el amor vas a tener miedo, pero se impondrá el diálogo y vais a poder superar aquellas dificultades que creíais irreconciliables. Vas a necesitar paciencia para entender la situación de tu pareja, intenta empatizar porque la mala racha durará poco. Si no tienes pareja puedes encontrar la ilusión si encuentras antes tu confianza. ¡Ánimo!

HORÓSCOPO CABRA 2022:

(Los nacidos en 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Los nacidos bajo el signo de la cabra son sinceros, sensibles y muy entrañables. Este animal está asociado a la ética, aman la calma y la tranquilidad, por lo que suelen ser buenos comunicadores. Puede parecer que son introvertidos, pero sólo es temor a que les hagan daño lo que les hace refugiarse en amigos y familia (que suelen conservar durante años). Este va a ser un año muy intenso para las cabritas: van a querer refugiarse más que nunca en ellas mismas por todo lo ocurrido el pasado 2021 pero van a descubrir que, gracias a lo aprendido, son más fuertes de lo que esperaban. Si estás en pareja vas a tener que poner límites en tu relación: no siempre tienes que ceder y decir que sí a todo, alguien que te crea inseguridades no se merece a una cabra, Cabrita. Si no tienes pareja serás un imán para nuevas relaciones: no te encierres en ti mismo, pero tampoco confíes a la primera de cambio.

HORÓSCOPO MONO 2022:

(Los nacidos en 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Los monos son buenos oradores, muy apasionados, y pueden llegar a herir sensibilidades con tanta honestidad. No va a ser un mal año para el mono aunque no se esperan enormes cambios pero sí van a tener la oportunidad de ayudar a los suyos a alcanzar metas importantes, algo especialmente ilusionante para un signo tan empático como este. En el trabajo vas a prosperar gracias a oportunidades y tareas que te obligarán a demostrar toda tu creatividad.

En el amor reafirmarás tu relación de pareja o vas a necesitar hacerlo: confía en esa persona para comunicarle qué necesitas y asentar unas bases sólidas. Si no tienes pareja vas a querer compartir tu vida con alguien que te cruces durante este 2022.

HORÓSCOPO GALLO 2022:

(Los nacidos en 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Los gallos son especialmente carismáticos, les gusta (y se les da bien) liderar y son muy comunicativos. Según la cultura china, el gallo es un animal sabio, franco, honesto y abierto a nuevos pensamientos y oportunidades. Según la predicción para este horóscopo chino 2022, este va a ser un buen año para los gallos, que van a ver recompensado todo su esfuerzo de 2021. Gracias a su capacidad nata para comunicar, este 2022 los gallos ganarán seguridad en el amor y podrán dirigir o reconducir su relación en el caso de haber perdido el rumbo. Si este 2022 el gallo sigue soltero, no vas a tener muchas oportunidades en cuanto a cantidad, pero sí vas a cruzarte con ciertas personas que podrán cambiar tu vida en el sentido amoroso (y para bien).

HORÓSCOPO PERRO 2022:

(Los nacidos en 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Los perros son animales “de la suerte” en la cultura china, siempre asociados a buenos presagios. También tienen un carácter de nobleza y lealtad muy apreciado, por lo que suelen ser muy buenas personas, honradas y protectoras. Son comprensivas y pacientes aunque cuando pierden los estribos pueden convertirse en pequeños “lobos”. Este 2022 vas a enfrentarte a muchas situaciones hostiles que, gracias a tu experiencia, vas a saber detectar con antelación: no tengas exceso de confianza en los demás y confía en tu instinto perruno. En el amor vas a sentir dificultades y en ocasiones vas a pensar que te sacrificas más que los demás, comunícaselo a tu pareja para no sentir que luchas y avanzas solo. Si estás soltero vas a conocer a muchas personas que te ayuden a cambiar ciertas cosas de ver las cosas en tu vida.

HORÓSCOPO CERDO / JABALÍ 2022:

(Los nacidos en 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Los cerditos del horóscopo chino son generosos, increíblemente nobles y muy comprensivos y honestos con los demás. Solidarios y altruistas, este 2022 se espera que cuiden su salud física y emocional porque su carácter empático no siempre será correspondido. Este año va a ser tu año laboralmente: no sólo te irá bien con nuevos proyectos, avanzarás en los antiguos y te sentirás como cerdo en la charca, sino que forjarás relaciones muy buenas con tus compañeros. En el amor vas a tener que ser capaz de separar los problemas de casa de los de fuera, intenta que personas ajenas a vosotros no tengan tanto poder sobre la relación, intenta pasar de todo, cerdito. Si estás sin pareja vas a tener muchos romances inesperados que pueden hacerte soñar con cosas más grandes, no dejes que tus altibajos te hagan dudar de ti mismo y confía en tu instinto para detectar aquello que no quieres o no te gusta. Al fin y al cabo, tú eres de tener las cosas claras y saber muy bien que, cuando quieres a alguien, lucharás hasta el final por tenerla en tu vida.