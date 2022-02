Tras la resaca emocional, y no tan emocional, vivida en el Benidorm Fest el pasado fin de semana, el concurso celebrado en la ciudad de los rascacielos sigue dando que hablar. Son muchas las polémicas surgidas tras el certamen, desde la decepción nacional por el voto del jurado y las acusaciones de tongo, hasta el acoso a Chanel, ganadora del Benidorm Fest y representante de España en Eurovisión 2022. Las declaraciones posteriores de los presentadores, como Máximo Huerta, han sido otro de los temas más comentados en los últimos días en las redes sociales. Pero también las fiestas que se celebraron tras el concurso, tanto la organizada por RTVE en una conocida discoteca de el paseo de Levante, como la juerga paralela. Esa a la que asistieron Tanxugueiras, Rigoberta Bandini, Varry Brava y Rayden en el hotel y que, según cuentan, se prolongó hasta altas horas de la madrugada entre covers mutuas.

Y es que el Benidorm Fest ha dado para mucho, hasta para el "salseo". Así lo aseguró ayer Inés Hernand, presentadora del Benidorm Fest, en el conocido programa "La Resistencia". Hernand bromeó con Broncano: "Ahí ha habido mucho 'guarrerido'. Menos mal que tú tuviste el covid, porque si no lo pillabas seguro". A lo que la banda gallega Tanxugueiras, que intervinieron en la entrevista a través de videollamada, confirmaron: "Se ha follado". La broma dio para rato y las cantareiras aseguraron que ellas no habían participado en este tipo de juerga. Se dice el pecado pero no el pecador y Tanxugueiras fueron muy prudentes al no decir nombres, pero lo cierto es que Rayden hizo público ayer su positivo en covid. Hagan sus apuestas.

El apoyo del público a @tanxugueiras no se quedó corto. Tremendas máquinas 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/vt6cLZVwJA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 31 de enero de 2022

Tanxugueiras, que entraron al programa en medio de una ovación del público, aprovecharon también para "echar la bronca" a Broncano (nunca mejor dicho) y mostrar su desparpajo a través de las webcams: “Estamos muy enfadadas contigo. Deja de decir ‘las gallegas’, tenemos nombre, somos las Tanxugueiras”. Aida decidió probar suerte y apalabrar el humorista una visita presencial al programa: “Tenemos que ir a ‘La Resistencia’ para que esa espinita que tenemos clavada no duela tanto”.

Hubo tiempo también para hablar de su single "Averno", que acaba de ver la luz de la mano de Rayden, y las pandereteiras adelantaron que en dos meses sacarán nuevo disco. Hasta el gato de Aida y Sabela tuvo su momento de protagonismo y Olaia acabó siendo ovacionada al despedirse con su, ya característico, "aturuxo".

La polémica sobre el Benidorm Fest llega a 'La Resistencia'

La entrevista a Inés Hernand también tuvo miga. La presentadora del festival de Benidorm y David Broncano intercambiaron impresiones sobre lo sucedido en certamen de RTVE y el humorista no tuvo piedad: “Claramente fue un engaño absoluto. Un tongo increíble tanto artístico como democrático. Siento que Radio Televisión Española me ha robado. La ilusión se me fue”.

Aunque Hernand no pudo mojarse sobre esta polémica, sí dejó entrever su opinión sobre el voto del jurado y el panel de expertos: “Es como si te ponen a ti”. Y, pese a que intentó echarle una mano a Chanel, la humorista se sinceró: “Entiendo el sentimiento popular de todo esto, pero tampoco es que haya ganado Ciudadanos. Ha ganado una chiquilla muy válida”. A lo que Broncano no se cortó en responder que “la chiquilla sí es válida, pero la canción es Ciudadanos”.

El presentador de 'La Resistencia' fue muy duro con sus críticas al sistema de votación del Benidorm Fest y, en concreto, al voto del jurado, que dejó a Tanxugueiras de quintas y concedió la victoria a Chanel: “Nos dicen: ‘Podéis votar’, y luego nuestros votos estaban sesgados por unos expertos que los han encontrado ahí en un polígono en Fuenlabrada”.