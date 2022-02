La rocambolesca historia apareció en un foro de "consejos sobre relaciones" de la red social Reddit y no ha tardado en convertirse en viral y en suscitar reacciones de lo más encontradas. Un usuario acudió a ese espacio online pidiendo opinión sobre el chocante "último deseo" de su esposa, que se encuentra en estado terminal: acostarse por última vez con su ex.

El hombre explica estar "destrozado" porque su mujer padece una enfermedad terminal y su esperanza de vida es de "como máximo 9 meses". El matrimonio lleva junto diez años y él afirma "no recordar la vida sin ella y no saber qué va a hacer una vez se haya ido".

"Los médicos dijeron que probablemente necesite una silla de ruedas en unos 4 o 5 meses, y luego para el octavo mes estará postrada en la cama durante sus últimas semanas. Eso si no empeora más rápido", señala el marido.

Asegura estar haciendo "todo lo posible" para que sus últimos días sean buenos y concederle todo lo que pueda desear. Sin embargo, no se esperaba la petición que le formuló su pareja: "Recientemente me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener relaciones sexuales con una pareja anterior. Por supuesto, me sorprendió y cuando le pregunté por qué diablos quiere eso, básicamente, ella piensa que su amante físicamente más compatible y satisfactorio era él. Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es solo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue una mierda llegar a ese punto".

Así las cosas, el futuro viudo se dirime entre "negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla ir a follar con otro hombre que ella siente que es mejor. Honestamente, me siento muy enojado y traicionado porque ella me pida esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque ella se está muriendo", añade.

Confiesa que "sé lo que le quiero contestar, pero no sé si es correcto. Me duele mucho que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno como para necesitar hacerlo una vez antes de morir. Odio esta situación y no estoy seguro de qué hacer", finaliza el esposo.

Su publicación ha obtenido cientos de respuestas de todo tipo y ha saltado a otras redes sociales como Twitter. Muchos de los comentarios se preguntan si la enfermedad ha podido influirle mentalmente hasta el punto de nublarle el juicio.

"Supongo que la enfermedad de tu esposa afecta a todo su cuerpo, incluido su cerebro. Puede valer la pena tener en cuenta que es posible que ella no esté completamente en su sano juicio en este momento porque si lo estuviera, nunca habría tenido que hacer esa petición", apunta un usuario.

Otro comentarista indica que "el hecho de que tu esposa se esté muriendo no le da derecho a lastimarte y hacer lo que ella quiera. Es terrible que pida eso, y manipulador que lo plantee como un último deseo antes de morir".

"Espero que en los meses y años venideros puedas poner estos recuerdos en una caja separada de 'ella enferma' y mantenerlos separados de la 'verdadera ella' y poder apreciar quién era ella antes de que todo su ser fuera completamente alterado. Lo siento mucho. Te envío buenos pensamientos", tercia otro.

"Es un no si fuera yo. Estar al borde de la muerte tampoco te da derecho a matar a alguien solo porque te da la gana. ¿Su enfermedad puede afectar su capacidad de razonamiento? Pregúntale a sus médicos", le aconseja otra persona.

"Dos opciones: negar su deseo o concederlo a cambio de un divorcio inmediato y la ruptura permanente de los lazos. Sí, eso es cruel. No, no me importa", asevera un tuitero.

¿Y tú, qué harías en su posición?