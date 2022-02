Tu horóscopo para este San Valentín 2022

Se acerca San Valentín, fecha señalada por las grandes superficies y también por los más románticos para hacer algo especial con la pareja, mimarse un poco mutuamente y afianzar la historia que estén construyendo. Para los que están solteros y solteras es puede ser un día insignificante, para otros triste, y para algunos una oportunidad más para echar una cana al aire, con la excusa de cenar en compañía y después ya tal. Pero no todo en la vida es amor de pareja: recuerda también a los amigos, amigas, familia y gente que ha significado o significa muchas cosas importantes (y bonitas) en tu vida. El amor, afortunadamente, está cambiando para ampliarse y somos capaces de verlo en muchos aspectos de nuestra vida, por lo que apostamos a que la predicción de cada signo del zodiaco para el próximo 14 de febrero va a tener aspectos muy bonitos y positivos. ¿Quieres conocerlos? Conoce a continuación la predicción para el día de San Valentín 2022 según tu horóscopo:

Aries (21 marzo al 19 abril)

Querido Aries: tienes que pensar un poco más en el placer y en ti, no puede ser que andes siempre de puntillas por culpa del miedo. Sabes que puedes dar ese paso importante que quieres dar: tengas pareja o no, este San Valentín es el momento para proponer eso que te apetece hacer o dejarte llevar con esa persona que quizá no conoces (aún) del todo, pero a la que le tienes muchas ganas. Sabemos que no te gusta sentirte demasiado observado, pero es lo que hay: estás brillando y si esa persona te mira quizá le guste cómo brillas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, lo que a ti te apetece es una buena cena y compañía para después. Se acabó el ponerse el pijama y cenar frente a la tele sin compañía: te apetece ponerte espectacular e invitar a alguien a casa después. Si tienes pareja, aprovechad para romper la rutina y salir a vuestro restaurante favorito (así os evitáis las discusiones sobre quién friega los platos). Si ninguna de estas opciones te apetece porque aún te da miedo comprometerte ni quieres sacar la patita en ese sentido, ¿por qué no llamas a ese amigo y a esa amiga? ¡San Valentín también es una ocasión para celebrar lo mucho que os queréis!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

A ti San Valentín te ha dado igual siempre, Géminis. Pero, sé sincero: es una oportunidad para hacer lo que más te gusta, cautivar a la gente. Más de una vez te habrán dicho la persona tan atractiva que eres y este año, después de tanta pandemia y tantas restricciones tienes ganas de elegir bien con quién te quieres poner la mascarilla. Que no te avergüence dejarte llevar. Hazte un antígenos e invita a esa persona a tomar unas copas porque San Valentín 2022 va a ser tu noche.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Si tienes pareja es el momento para romper la rutina de tantos años y "volveros a conocer", encontraros como aquella primera vez y verse con otros ojos. Es muy probable que debido al carácter todo o nada de Cáncer hayas dejado cosas a medio hacer por el camino. Eres un signo muy crítico y San Valentín te parece una tontería, pero quizá es un buen momento para enmendar errores del pasado y poder seguir adelante con las cosas bien claras con esa persona o esa amiga tan importante: que el amor también es querer bien, Cáncer, no sólo cantar "soy un truhan, soy un señor".

Leo (23 julio al 22 agosto)

Leo, el resto de signos del zodiaco saben lo noble y buen felino que eres. Muy sincero y honesto pero también muy atractivo y, bueno, sabes que muchas personas acaban colgadas de ti y que tienes que ser del todo sinceras. Quizá este 14 de febrero, por San Valentín, alguien espere una propuesta o un giro de guion que dé sentido a los pequeños deslices que habéis vivido últimamente... si no quieres nada con esa persona déjaselo muy claro para no hacerle más daño de lo debido. Si tienes pareja, procura no discutir tanto con tu cabezonería, cede, al menos esta vez, al menos por San Valentín (hazle ese regalito, anda): sabes que en el fondo, no te importa dónde ni cuándo, sólo quieres estar con esa persona. Disfruta.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo, mira que pasa pocas veces (y parece que este 14 de febrero se alinean los astros), pero tienes el lado romántico on fire. Tanto si tienes pareja como si no la tienes, este año vas a tener la oportunidad de vivir algo muy especial para San Valentín. Sí, sabemos que eres un signo escéptico, que no te dejas llevar por pamplinas... pero una cosa es cierta, el amor está en todas partes y es muy probable que recibas una proposición que no te esperas. Déjate llevar, que no pasa nada que sí, le gustas de verdad, y mucho.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Eres un signo excepcionalmente crítico y no hay día de San Valentín que no llegue sin que hables de cómo se utiliza el 14 de febrero en los grandes centros comerciales, que si es una forma de hacer negocio, que si todo el mundo intenta hacer dinero... Sí, por supuesto, pero podrías relajarte un poco y dedicar a esa persona un pedacito de ilusión para este día, ¿no? Nunca es tarde ni mal momento para crear momentos especiales y cuidarse mutuamente. Si estás soltera o soltero ya sabes que por mucho que vayas de sobrado, si es esa persona la que te pide cenar esa noche, vas a caer...

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Este año de postpandemia te has dado cuenta de muchas cosas, Escorpio. Sobre todo de lo importante que es comunicar las cosas y hacer un hueco para aquello que tiene que ser especial. Te has dado cuenta de que a veces los momentos hay que crearlos y hay que saberse dejar llevar, y eso piensas hacer este San Valentín. Cuida a tu pareja, si es que la tienes, y si no es así busca algo que hayas querido hacer desde hace tiempo y date un gustazo, porque también mereces cuidarte un poco, ¿no? Van a intentar llamar tu atención desde diversos frentes, Escorpio, pero tú sabes que sólo tienes ojos para esa persona. No hagas nada que no te apetezca y de lo que te puedas arrepentir.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Este año ha sido especialmente duro, lo sabemos, Sagitario. Pero, ¿sabes? Este San Valentín no es momento de pensar en esa persona que intentó que cambiaras sino en aquellas que te quieren tal y como eres. Hay muchísima gente que te quiere y van a cuidarte mucho este próximo 14 de febrero, así que déjate querer y disfruta porque este 2022 te deparará muchas sorpresas positivas en el amor, las cosas se van a poner en su sitio, solo ten paciencia. Si estás en pareja o tienes a alguien en mente y te ves con seguridad, aprovecha para hacer algo especial y sorprende a esa persona, le hará mucha ilusión.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Este San Valentín 2022 te sientes fuera de lugar, Capricornio, como si tu cabra interior estuviera menos cabra que nunca. Tienes miedo después de todo lo que ha pasado este año pero tienes que lanzarte, echar todo fuera y saber que los amigos y la familia que tienes a tu alrededor te va a dar todo el amor que necesitas (y más), así que sigue nadando porque cada día queda menos. Si tienes pareja, aprovecha para dejarte llevar también y sé consciente de que no siempre tienes que llevar las riendas y cuidados de la relación: quizá este 14 de febrero es una oportunidad para que tu pareja se lo curre un poco... dale el gustazo.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Da igual si tienes pareja o no, Acuario. Normalmente eres tú la persona con ideas originales e increíbles con las que sorprender, pero este último año te ha dejado en stand by y tienes mucho cansancio encima... pero, ¿sabes? Este año alguien tiene la vista puesta en ti y sólo quiere hacerte feliz, así que no tienes más que esperar. Además, estás por cumplir años (si no lo has hecho ya) y esas personas que se preocupan por ti van a estar más que nunca. Es la hora de poner las cosas en su sitio, que seas tú quien reciba cosas buenas y relajar esa cabeza tan pensante.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Vale, sí: quizá estés a punto de vivir un drama de los buenos. Tu carácter sensible y soñador hace que a veces todo parezca una película... pero intenta que sea una de las buenas, Piscis. Anticípate y haz las cosas bien: si tienes pareja déjale las cosas claras y si no es así, intenta no precipitarte y entregarlo todo a alguien que sabes que no te conviene. Si solo te apetece pasarlo bien, es tu momento. Este próximo 14 de febrero va a ser muy señalado... recuerda que tienes en tu poder que sea para bien o para mal.