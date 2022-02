Se acercan los carnavales 2022, donde por tradición la gente se disfraza y siempre con el objetivo de llamar la atención y pasarlo bien. La fiesta y el color impregnan a las ciudades de gran parte del mundo durante estas celebraciones, por ello aquí tienes algunas ideas bastante originales de disfraces para que puedas triunfar durante este 2022.

La gran mayoría de estos disfraces puedes hacerlos tú por tu cuenta o comprarlo en tiendas de disfraces especializadas que hay a lo largo de la provincia además de internet.

El vestido de Kim Kardashian en la Gala Met

La modelo y empresaria Kim Kardashian asistió a la Gala Met con un traje completamente negro de pies a la cabeza. Su traje se componía de un mono negro ajustado con largos guantes , acompañado por botas leggins de punta fina y tacón alto. A esto se acompañaba una malla negra que le cubría toda la cabeza. Además su pelo contaba iba acompañado de un postizo que llegaba al suelo, abierta en dos piezas.

La teta de Rigoberta Bandini

La cantante, actriz y directora de teatro, Paula Ribó también conocida como Rigoberta Bandini, sorprendió a todos los seguidores del Benidorm Fest al sacar una teta gigante inspirada en la película de Woody Allen Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo (1972). Lo puedes realizar tu mismo con elementos caseros o comprándolo en tiendas.

Mientas tanto, otros se apuntan a lucir la vestimenta de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest. Con una diadema de boda, unas telas, topa blanca, una peluca y un caldo, puedes ser Rigoberta y su prima Belén. Disfraz también muy original que pese a su significado, es muy llamativo.

Disfraz de bañera

Con este disfraz de bañera humana seguro que destacas y llamas la atención, puesto que es uno de los disfraces más originales que hay actualmente en el mercado. A quién no le gusta darse un buen baño de agua caliente antes de irse a dormir, ¡serás la envidia de todo el carnaval!

Cayetano

El grupo Carolina Durante los definió en su tema Cayetano, visten zapatillas Pompeii, camisa de Scalpers y llevan el pelo engominado. Sin duda uno de los disfraces que más popularidad han ganado a lo largo del tiempo debido a su sencillez para caracterizar ya que como mucho solo había que comprar la pulsera de la bandera de España. Con una camisa blanca, vaqueros pitillo cortando a la altura del tobillo, unos náuticos y un poco de gomina vas que chutas.

Squid Game

La serie de El Juego del Calamar ganó mucha fama durante el pasado año y eso se ha visto repercutido en la campaña de carnaval. Existen innumerables disfraces que se pueden obtener en las diferentes tiendas de disfraces, siendo el más demandado el de guardia (quizás por reciclar el de La Casa de Papel pero cambiando la careta).

Chimo Bayo

Chimo Bayo, el icono que partía el Bakalao en los años 90 es sin duda una opción muy sencilla que puedes hacer con elementos disponibles en cualquier bazar. Una gorra roja, unas gafas de sol con dos linternas pegadas con celo y una camiseta negra es suficiente para convertirte en el rey de la ruta del Bakalao.

Test de antígenos

Parece que se va acercando el fin de la pandemia (o no), pero si por algo se ha caracterizado la pandemia es por el uso de los test de antígenos y como no, no pueden faltar en las fiestas de carnaval. Lo puedes adquirir en tiendas de disfraces o hacértelo en tu propia casa con una tela blanca y recortables para crear las líneas de test.

Tanxugueiras

Seguimos en esta ocasión con las ganadoras del televoto en el Benidorm Fest, las Tanxugueiras. Al igual que Rigoberta, su popularidad ha crecido exponencialmente a lo largo de los últimos meses y como no su reflejo va a estar en el Benidorm Fest. Quizás si que es un disfraz algo más elaborado que los anteriores por el maquillaje, pero por lo demás con pantalones negros y un top negro, ya tienes parte del trabajo hecho.

Spiderman (en pareja)

Es cierto que el disfraz de Spiderman es algo que se ve todos los años en todos los carnavales, y además es muy fácil de encontrar, pero también es cierto que puede ser muy divertido hacer este disfraz en pareja para recrear el famoso meme donde se ven dos Spiderman completamente idénticos señalándose.

Among Us

El viral juego para el móvil de finales del 2020 también formará parte del catálogo de los carnavales de 2022. Un disfraz que es muy fácil de encontrar y muy divertido de llevar. ¿Quién será el impostor?