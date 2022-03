Caer al vacío, volar, que te engañen... ¿Qué significan los sueños?

El mundo onírico siempre ha sido misterioso y atrayente a partes iguales. La interpretación de los sueños es un ámbito de la psicología que aun está muy verde pero que interesa a muchos. Porque, ¿quién no ha soñado en alguna ocasión que le perseguían, que caía al vacío, que perdía los dientes o que su pareja le engañaba?. Sueños recurrentes en todas las personas que no tienen que tener el mismo significado para todos, pero que se generan por causas concretas, y que han llevado a muchos científicos de la historia a hacer análisis detallados de la lectura de estos episodios nocturnos.

FASE REM

El cerebro pasa por ciclos con 5 fases distintivas: fase 1, 2, 3, 4 y el sueño de movimientos oculares rápidos (REM por sus siglas en inglés). Esta fase representa el 25% del ciclo de sueño y ocurre por primera vez entre 70 y 90 minutos después de dormirse. Dado que los ciclos se repiten, se entra al sueño REM varias veces en una noche.

El famoso neurólogo Sigmund Freud explica en su obra 'La interpretación de los sueños' que son una realización alucinatoria de deseos y, por consecuencia, una vía privilegiada de acceso al inconsciente. Por su parte, los neurólogos de Harvard J. Allan Hobson y Robert McClarley ponían sobre la mesa la 'Teoría de activación y síntesis' en 1977 por la que desmotaban de pleno las opiniones del famoso Freud.

"La función y el significado de los sueños sigue siendo un misterio hoy en día. Lo que sí tenemos claro es que el mito de que podemos interpretar los sueños con un manual es falso. Según la teoría de Freud, los sueños nos ofrecen pistas sobre los conflictos internos que deambulan por nuestro subconsciente, es una vía de escape para nuestros pensamientos, sentimientos y deseos reprimidos", sentencia Ainhoa Plata, psicóloga con amplia experiencia en terapia individual y de pareja.

"La idea de que los sueños ocultan algún tipo de significado es extremadamente popular"

Nacho Colller - Psicólogo

En palabras de la especialista, "la 'Teoría de activación y síntesis' alega que los sueños no son más que subproductos generados al azar durante la fase REM. En esta etapa del sueño se activan áreas del sistema límbico involucradas en emociones, recuerdos y sensaciones, y según esta teoría, los sueños son intentos de síntesis e interpretación que realiza el cerebro sobre estos estímulos internos. Por lo tanto, según los dos neurólogos, los sueños son productos sin sentido ni significado".

"Todo vale"

Por su parte, el psicólogo valenciano Nacho Collerasegura que "la idea de que los sueños ocultan algún tipo de significado es extremadamente popular. Una encuesta de Adler en 2006 'Freud is Not Dead', (Newsweek, 27 de marzo) revela que más o menos la mitad de los estadounidenses creen que ocultan algún significado". En palabras del especialista, "Artemidoro de Daldis en el siglo II d.C., escribió 'La interpretación de los sueños' que resultó un gran éxito en su época y en los siglos siguientes. En sus páginas hace un minucioso análisis de los símbolos y de las situaciones e instaba a los futuros adivinos a que tuvieran en cuenta la edad, el sexo, la salud, la ocupación, las costumbres y las aficiones del soñador cliente. ¿Cómo interpretaba Artemidoro la caída de un diente canino? Los dientes caninos representan la preocupación de un pago de la casa poco importante, alguna pequeña deuda. Un seguidor de Artemidoro preguntaría al soñador-cliente si ha cambiado de banco, o ha hecho alguna compra reciente poco necesaria y equivocada para su casa. Por su parte, Freud diría que esto mismo representa un miedo a la castración, dado que la caída de un diente implica separar una parte del todo, aunque también puede darse en personas que padecen de baja autoestima, o lo que quieras poner. Todo vale".

"Lo que sale a la luz en los sueños es porque está ahí y si nuestro cerebro lo interpreta de una manera o de otra es por algo"

Ainhoa Plata - Psicóloga

En opinión de Plata, "ambas teorías, la de Freud y J. Allan Hobson y Robert McClarley tienen parte de razón". "Es cierto que los sueños aparecen mientras dormimos debido a que se activan ciertas áreas cerebrales que hacen que se muestren recuerdos y emociones, pero no creo que sea totalmente al azar. Es decir, lo que sale a la luz es porque está ahí, y si nuestro cerebro lo interpreta de una manera o de otra es por algo. Lo cual no quiere decir que en algunas ocasiones sea fruto del azar y el sueño no tenga el más mínimo sentido", añade, para hacer hincapié en que "el sentido del sueño es completamente subjetivo, no podemos saber que el hecho de que dos personas sueñen que son perseguidas tenga el mismo significado concreto para ambas. Cada sueño tendrá su significado según la persona, el momento, el contexto, su historia...".

Reflejo de la ansiedad

Así pues, lo que si reflejan los sueños que tiene cada persona durante la noche son los estados de estrés y ansiedad. "El estrés tiene bastante relación con lo que se sueña", dice Plata, que además agrega que "si estás pasando momentos de estrés y tu cuerpo se encuentra en alerta durante el día, por la noche es muy probable que tengas sueños más inquietos y perturbadores, porque el cerebro va a continuar con esa sintonía".

Según Coller, "intentar encontrar un significado universal a tus sueños es más que arriesgado y las respuestas e interpretaciones que hay en muchos manuales y revistas mejor que los cojas con pinzas. Lo importante de los sueños es lo que pueden significar para las personas en su vida diaria y no el hecho de que lo diga tal, cual o Pascual". De ahí, que el valenciano proponga un ejercicio de interpretación con el que asegura que "puede ayudar a abordar toda una variedad de problemas psicológicos como baja autoestima, problemas de relación afectiva y la depresión".

SHUTTERSTOCKEL SIGNIFICADO DE TUS SUEÑOS EN TRES PASOS (NACHO COLLER)

- Describe con detalle un sueño reciente y que recuerdes bien. Escríbelo en primera persona y ayúdate pensando que es como una película. Una vez descrito el sueño, aborda el componente emocional de lo que has soñado. ¿Cómo te sentías en ese momento?

- Piensa en la posible relación entre el sueño y los sucesos reales de tu vida. ¿Crees que el sueño tiene relación con algo que esté pasando ahora mismo en tu vida? ¿O hace poco?

- Interpretación: ¿Qué mensajes puede encerrar ese sueño? Qué puede decirte el sueño acerca de tu vida personal y profesional, tu personalidad y tus relaciones. Imagina que puedes cambiar el sueño a tu gusto ¿qué cambiarías? ¿Cómo te gustaría que acabara? Con el sueño nuevo ¿cómo podrías cambiar tu vida?

Así, a la hora de acudir a terapia ambos psicólogos coinciden en que hablar de los sueños puede ser beneficioso en el tratamiento final y para acabar con el estrés o la ansiedad. "En ocasiones puede resultar útil e interesante, sobre todo si son sueños recurrentes. Pero no hay una interpretación que el psicólogo desvela, si no que es algo que se puede reflexionar conjuntamente y valorar si tiene algún sentido con los acontecimientos que está viviendo o es algo insignificante", afirma Plata. "Te pueden ayudar a encontrar significado a algo de lo que te preocupe. El trabajo del sueño puede ayudar a la persona a abordar toda una variedad de problemas psicológicos como baja autoestima, problemas de relación afectiva y la depresión", asegura Coller, que además hace referencia al método de Teresa Deddico, de la Universidad de Ontario y que se encarga de "identificar los principales elementos del sueño, pensar en palabras que asocies con estos elementos, formar una historia con esas asociaciones y después relacionar esta historia con tu vida".

En cuanto a las pesadillas recurrentes ambos psicólogos tienen clara la causa: estrés y preocupaciones. "Depende del caso, pero en términos muy generales podríamos relacionarlo con un nivel alto de ansiedad. Sería cuestión de analizar la situación de la persona y el tipo de pesadillas recurrentes que está teniendo, sin olvidar de que no siempre significan algo", comenta Plata.