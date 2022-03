Locklan Samples ahora tiene 16 meses pero cuando nació tenía el pelo negro, igual que su madre Katelyn. Fue a los 6 meses cuando empezó a cambiarle tanto en textura como en color. Sus padres lo llamaban pelusa de melocotón. A los 9 meses ya era completamente rubio, al igual que su hermano Shep, de 3 años, pero la textura de su cabello era muy diferente. Lo que le pasó a este niño se conoce como síndrome del pelo impeinable, pero sus padres aún no lo sabían.

Lo único que sabían los padres de Lock era que su pelo era diferente al de cualquier otro niño de su edad. Solo decidieron acudir al pediatra cuando alguien les preguntó a través de redes sociales si a Lock le habían diagnosticado el "síndrome del pelo imposible de peinar". Allí les derivaron a un especialista que les dijo que solo había visto un caso así en 19 años. Tras varias pruebas confirmaron que se trataba de este síndrome que hace que el cabello crezca con una textura muy suave y fácilmente quebradiza. Lock es uno de los 100 casos conocidos de esta afección.

Aunque al principio fue un shock para los padres, ahora están tranquilos porque Lock se desarrolla de forma normal en todas las demás áreas. Pese a la poca información que hay sobre este síndrome debido al ratio tan bajo de casos, los progenitores de Lock encontraron un grupo de Facebook de padres de niños y personas que padecen este síndrome donde suben fotos y comparten experiencias.

La madre del pequeño cuenta que no peina casi nunca el pelo de Lock, ya que se rompe fácilmente, y tampoco lo lava a no ser que se manche jugando con tierra, porque no acumula grasa. También reconoce que la gente suele ser muy amable con ellos y siempre quieren tocarlo porque es extremadamente suave.

¿Qué es el síndrome del pelo impeinable?

Es una anomalía del tallo del pelo del cuero cabelludo. Este es seco, rizado, de color marrón claro o rubio y que crece en diferentes direcciones, por eso no se puede peinar. Este síndrome puede estar causado por mutaciones en unos genes que intervienen en la formación del pelo.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas del síndrome del pelo impeinable aparecen a los 3 meses de edad y pueden mejorar en el inicio de la pubertad. Puede afectar al 50% del cabello, aunque la cantidad del pelo que crece es la misma que en una persona que no lo padece.